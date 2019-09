Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Oggi calerà il sipario suidia Linz (Austria). Nell’ultima giornata di gare di questa rassegna iridata verranno assegnate le medaglie nelle rimanenti otto specialità olimpiche e paralimpiche. L’Italia non ha qualificato nessun equipaggio per le Finali A odierne e quindi non ci sarà la possibilità di migliorare il medagliere, tuttavia sarà una giornata comunque importante per i nostri portacolori. Infatti glisi giocheranno nelle Finali B glidi qualificazione per le Olimpiadi di. Partiamo dal singolo maschile, dove Simone Martini dovrà chiudere tra i migliori tre per ottenere il. L’atleta del SC Padova ha terminato al secondo posto in batteria e al terzo nei quarti, ma poi non è riuscito ad essere altrettanto brillante in semifinale, chiudendo al quinto. In base ai tempi precedenti, l’azzurro possiede sicuramente il ritmo ...

giomalago : #Canottaggio azzurro protagonista ai Mondiali di Linz-Ottensheim. Argento per il doppio PL e bronzo per il quattro… - Coninews : BRONZO IRIDATO! ???? Ai Mondiali di Linz il quattro di coppia tricolore formato da Filippo #Mondelli, Andrea… - OA_Sport : Canottaggio, Mondiali 2019: azzurri a caccia degli ultimi pass olimpici per Tokyo 2020 -