Calderoli Lega | Governo M5S-PD? “Lo sotterrerò sotto milionate di

Fonte : blogo

(Di domenica 1 settembre 2019) Il senatore leghista Roberto, vicepresidente del Senato della Repubblica, è pronto a dar battaglia alM5S-PD che si sta formando in queste ore, dimostrando però con le sue dichiarazioni non soltanto di non avere a cuore il benessere dell'Italia, ma di voler fare di tutto per fare in modo che il nuovo esecutiva fallisca.sembra avere un piano ben preciso:Laè l’unica forza politica in grado di fare davvero opposizione. A Palazzo Madama la maggioranza è risicata e noi controlliamo molte commissioni. Se anche l’esecutivo dovesse nascere, sarà facile metterlo in difficoltà. Non durerà. Laannuncia: i presidenti delle Commissioni non si dimetteranno Ilsegretario della, Claudio Durigon, annuncia al termine delle consultazioni con Conte che i presidenti delle commissioni non si ...

