Calciomercato Milan | Giampaolo ha il suo nuovo attaccante | è fatta per l’arrivo di Rebic

Fonte : sportfair

(Di domenica 1 settembre 2019) Il club rossonero ha ormai messo le mani sull’croato, che dovrebbe arrivare già questa sera in Italia: nell’operazione anche André Silva Ilha finalmente trovato l’che cercava, si tratta di Antedell’Eintracht Francoforte, per il quale è stata già raggiunta un’intesa tra i club. LaPresse/Spada Il giocatore croato si trasferisce in rossonero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale che dovrebbe aggirarsi intorno ai trenta milioni di euro. Nell’operazione rientra anche André Silva, che comunque deve ancora trovare l’accordo con la società tedesca. Tuttavia, anche in caso di mancata partenza del portoghese, ilha intenzione di affondare per, cedendo poi Silva ad un altro club. Già nella serata di oggi il croato potrebbe arrivare in Italia, per sottoporsi ...

FabrizioRomano : Il Milan è al lavoro per Ante Rebic: trattativa nel vivo con l’Eintracht in queste ore ???? @DiMarzio @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Milan deciso a chiudere per Ante #Rebic - FabrizioRomano : Operazione vicina a concludersi per Rebic al Milan: ultimi dettagli per un prestito con obbligo di riscatto da circ… -