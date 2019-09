Calciomercato Juventus | si lavora allo scambio Rakitic-Bernardeschi con il Barça | c’è un

Fonte : sportfair

(Di domenica 1 settembre 2019) I due club stannondotra il croato e l’italiano, ma l’operazione non si sblocca per il conguaglio chiesto dai bianconeri Il mercato dellanon è ancora terminato, il club bianconero stando insieme con il Barcellona a due possibili scambi che al momento vengono tenuti in stand-by. Spada/LaPresse Il primo riguarda quello tra, i bianconeri infatti chiedono un conguaglio economico per procedere alla chiusura dell’operazione, al contrario dei blaugrana che spingono per unoalla pari. L’altra trattativa riguarda la difesa, con la Juve pronta a mettere sul piatto Rugani per uno tra Umtiti o Todibo. Le parti continuano a discutere, ma in questo momento entrambe le operazioni restano in stand-by.L'articolo, sicon il: c’è un ...

MatteoPedrosi : #Juventus, trattativa in corso con il Bayern per Jerome #Boateng: il 30enne difensore tedesco non si è allenato con… - GoalItalia : Benatia e Boateng priorità del mercato Juventus: sondaggi anche per Umtiti e Garay ???? - SkySport : ? Asse di mercato tra #Juventus e #Barcellona #SkyCalciomercato -