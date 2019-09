Calciomercato Inter | su Icardi è rimasto solo il Paris Saint-Germain | domani si può

Fonte : sportfair

(Di domenica 1 settembre 2019) Contatti continui tra l’e il PSG in queste ore per, ma prima di chiudere i nerazzurri vogliono rinnovare il contratto La telenovelapotrebbe concludersi nella giornata di, l’infatti conta di chiudere con il, unico clubsulle tracce dell’argentino. Piero Cruciatti/LaPresse Contatti continui in queste ore tra le parti secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante nerazzurro deve decidere se accettare il trasferimento, che avverrà in caso in prestito secco. Per arrivare alla fumata bianca è fondamentale che arrivi prima il rinnovo di contratto dicon l’, è questa la conditio sine qua non che potrebbe far saltare definitivamente il banco.giornata decisiva, il destino dista per essere definito. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ...

DiMarzio : #Icardi, adesso spinge il @PSG_inside in prestito: necessario il rinnovo almeno di un anno con l’@Inter per fare l’… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, l'#Inter non prende in considerazione l'offerta per #Politano ???? - DiMarzio : #Calciomercato | #Icardi - #Monaco, trattativa bloccata. Il giocatore fa causa e chiede il reintegro all’ #Inter -