Calciomercato Fiorentina | dal Brasile | accordo raggiunto per l’arrivo di Pedro

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019), i viola non hanno intenzione di fermarsi. Dopo i diversi colpi messi a segno dal nuovo presidente Rocco Commisso, la società toscana ha intenzione di regalare a Montella un centravanti, forse quello che manca realmente alla squadra visto che Boateng non è un centravanti puro. Secondo quanto riferisce Globoesporte, lahauncon la Fluminense per l’acquisto dell’attaccante. Per il quotidiani brasiliano, l’intesa è stata raggiunta nella tarda serata di sabato, in, con un intermediario del calciatore che in Europa ha portato avanti la trattativa. Il 22enneè atteso ora a Firenze per le visite mediche e firmare il contratto. Il centravanti si imbarcherà nella giornata di oggi per l’Italia. Secondo la stampa brasiliana, lapagherà 12 milioni più una percentuale elevata su una ...

DiMarzio : #Fiorentina, è fatta per Pedro: scambio di documenti in corso e tra poco la partenza del giocatore ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, l'#Inter non prende in considerazione l'offerta per #Politano ???? - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina in pressing per #Politano, e l’#Inter blocca #Rebic. Le ultime: -