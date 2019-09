Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | l’Italia sfida Armenia e Finlandia Date | programma

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide ad Armenia e Finlandia. Novità in arrivo per Mancini? : Dopo due sole giornate di Serie A è già tempo di sosta per il campionato italiano di Calcio. Nei prossimi giorni tornerà in scena la Nazionale per due match di qualificazione a Euro 2020 valevoli per il Gruppo J. Gli azzurri del CT Roberto Mancini, infatti, saranno impegnati contro l’Armenia ad Erevan giovedì 5 settembre alle ore 18.00 italiane, quindi seconda trasferta domenica 8 settembre alle ore 20.45 a Tampere contro la Finlandia. La ...

Calcio femminile – Qualificazioni Europei 2021 : debutto ok per l’Italia - tris delle azzurre a Israele : Le ragazze di Milena Bertolini superano con il risultato di 3-2 Israele, le reti azzurre portano la firma di Girelli, Bartoli e Giacinti Comincia con il piede giusto il cammino della Nazionale Italiana di Calcio femminile verso gli Europei del 2021, la squadra del ct Milena Bertolini supera Israele con il risultato di 3-2, incamerando i primi tre punti nel girone. AFP/LaPresse Il confronto con le israeliano non parte benissimo, visto il ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Israele-Italia 2-3 - Girelli - Bartoli e Giacinti guidano al successo le azzurre : Termina con una vittoria per 3-2 il primo impegno della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Nel match di Tel Aviv contro le padrone di casa di Israele le azzurre soffrono più del previsto ma riescono comunque a portare a casa tre punti importanti per staccare il pass diretto alla fase finale della rassegna continentale, riservato alle prime di ogni raggruppamento. A sorpresa le ...

Calcio Femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Israele - Italia in onda su Rai 2 : Anche la Rai vuole continuare a puntare sul Calcio Femminile dopo il successo ottenuto con l'ultima edizione dei Mondiali, che si è svolta in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, e che ha visto l'Italia arrivare fino ai quarti di finale dopo un'assenza dalla manifestazione iridata durata 19 anni.Oggi, giovedì 29 agosto 2019, su Rai 2 andrà in onda la prima partita della nazionale azzurra, allenata dal commissario tecnico Milena Bertolini, valida ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Israele-Italia - obiettivo vittoria per le azzurre all’esordio : La vera difficoltà non sta nel vincere ma nel confermarsi. Una verità nel mondo dello sport e non solo. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, reduce dal grande Mondiale disputato (quarti di finale raggiunti) in Francia, ha messo in mostra calciatrici di notevole valore che, pur non essendo professioniste, si sono dimostrate all’altezza della situazione al cospetto di rivali in cui questo status vige da tempo. Dopo la grande vetrina ...