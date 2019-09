Cagliari-Inter oggi in tv 1° settembre | orario d’inizio | diretta streaming | canale e

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Dopo un inizio di stagione completamente opposto, questa sera alle ore 20.45si affrontano per il posticipo della seconda giornata di Serie A 2019/2020. Gli isolani, infatti, hanno perso in casa contro il Brescia per 1-0, mentre i nerazzurri hanno demolito il Lecce con il punteggio di 4-0 nel monday night. Per la squadra di mister Rolando Maran, quindi, arriva una grande occasione per rifarsi al cospetto della squadra di Antonio Conte che, invece, cercherà altri 3 punti per proseguire nel proprio cammino. Dopo un mercato estivo che ha portato grandi giocatori e un rinnovato entusiasmo, ilvuole mettersi alle spalle il ko dell’esordio e sfiderà una delle compagini che lotteranno per lo Scudetto fino alla fine del campionato. I 4 gol rifilati al Lecce hanno subito fatto capire come l’voglia stupire e sia già nella stessa lunghezza d’onda ...

