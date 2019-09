Bologna | l' arcivescovo pro migranti sta per diventare cardinale

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Giuseppe Aloisi Monsignor Matteo Maria Zuppi,die consacrato progressista, sta per. Il Papa lo annunciato questa mattina Monsignor Matteo Maria Zuppi sarà creatonel prossimo concistoro ottobino. Papa Francesco, al termine dell'odierno Angelus, ha reso noto l'elenco dei prelati che entreranno a far parte del collegio cardinalizio. Tra i nomi più in vista, figura quello dell'di. Monsignor Zuppi si appresta così a far parte di coloro che potrebbero partecipare al prossimo Conclave tanto daelettore quanto da ecclesiastico eleggibile. Quello dell'metropolita non è un nome nuovo alle cronache. L'alto ecclesiastico si distingue da tempo per le sue posizioni pro accoglienza dei. Zuppi, che è un progressista, ha anche presentato un libro del pontefice argentino all'interno del ...

