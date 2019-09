Bimba cade da motoscafo | ferita da elica nel savonese

Bimba sta soffocando - pompiere la salva ma poi gli accade una cosa terribile : Un uomo, un pompiere era accorso dopo aver avuto una chiamata:una bambina stava soffocando. Il papà che aveva chiamato aveva tra le braccia la sua bambina che non respirava più e allora il pompiere, non pensandoci su neppure un attimo, con il suo mezzo l’ha accompagnata in ospedale. Questa condotta è contraria agli ordini di servizio dei pompieri che non possono assolutamente usare il mezzo per portare persone in ospedale. Ma il pompiere ...

Bimba cade dalla finestra e fa un volo di tre metri nel padovano : è grave : Paura nel padovano dove una Bimba di 4 anni di origine olandese è caduta da una finestra facendo un volo di tre metri: il fatto è accaduto nell’abitazione dei nonni della piccola a Carmignano di Brenta, dove la Bimba, insieme ai genitori si trovava per trascorrere le vacanze estive. Immediato il soccorso dell’elicottero del 118 che ha trasportato la piccola al pronto soccorso pediatrico. Stando alle prime testimonianze, la bambina è ...

Bimba cade dal balcone - salva grazie a uno stenditoio : Valentina Dardari La piccola è in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo. Forse una distrazione della mamma all’origine della caduta Una Bimba di soli due anni è precipitata dal balcone di casa. A salvarla uno stenditoio steso al piano sottostante. La piccola, di origini marocchine, è però rimbalzata picchiando violentemente la testolina sul cemento. Al momento è ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata a Bergamo. La ...

Cade nell’idromassaggio e rischia di annegare. Gravissima Bimba di 4 anni : Si è sfiorata la tragedia questo pomeriggio, nelle piscine di un noto villaggio turistico nelle Marche. Una bambina di solo 4 anni è caduta dentro una delle vasche idromassaggio: ha rischiato di annegare e ora è ricoverata in ospedale. Le sue condizioni, stando a quanto fanno trapelare i medici, sono gravissime. Ci troviamo a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, il fatto è accaduto subito dopo pranzo, intorno alle 13. Le motivazioni sono ...

Bimba di pochi mesi ha la febbre alta e per far scendere la temperatura viene messa in freezer - cosa accade è terribile : Una bambina aveva la febbre alta ed era in casa con il fidanzato della mamma. Il ragazzo, di 21 anni, sapendo che serviva un temperatura molto bassa per far scendere la febbre alla piccola, l’ha messa nel freezer. La bambina di dieci mesi è rimasta ustionata quando la sua pelle delicatissima è entrata a contatto con il ghiaccio del freezer. Il ragazzo, durante il processo a suo carico, ha spiegato di aver preso quella decisione perché gli ...

Bimba di un anno cade dalla sedia e batte la testa : è grave. Il dramma sotto gli occhi dei genitori : Incidente domestico choc per una Bimba di un anno a Mortara, provincia di Pavia: la piccola è caduta dalla sedia e ha picchiato la testa mentre si trovava in casa davanti agli occhi dei...