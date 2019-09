Basket | Mondiali 2019 | risultati e classifiche di oggi 1° settembre Alla Francia la

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Oltre a quella vinta dagli Stati Uniti sulla Repubblica Ceca per 88-67, nella seconda giornata deidi Cinasi sono disputate altre sette partite. L’altra partita del girone E, il raggruppamento degli Usa che si gioca a Shanghai, ha visto la Turchia battere il Giappone per 86-67 piazzando subito un parziale importante nel primo quarto, 28-12, per poi mantenere il completo controllo del match arrivando anche a un massimo vantaggio di 21 lunghezze negli ultimi due periodi. Per i turchi 19 punti e 10 rimbalzi di Ersan Ilyasova e 17 di Melih Mahmutoglu, per i nipponici 15 punti ciascuno di Rui Hachimura e Nick Fazekas. Nella prima partita del girone F di Nanchino il Brasile ha avuto la meglio sulla Nuova Zelanda per 102-94 prendendo il volo nel terzo quarto con un parziale di 28-12 dopo un primo tempo equilibrato, per i sudamericani 22 punti del veterano Leandro Barbosa, 15 di ...

