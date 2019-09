Basket | Mondiali 2019 | l’Angola ai raggi X Carlos Morais primo terminale offensivo

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 1° settembre - subito spettacolo tra Canada e Australia - esordio per il Brasile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 10:07 Canada-Australia 33-43: i Boomers stanno dominando il match nonostante le 8 palle perse, la superiorità fisica si fa sentire. 10:04 NUOVA ZELANDA-Brasile 0-6: i Caraibici partono forte con le triple di Louzada e Luz. 10:01 Canada-Australia 26-35: cercano di ...

LIVE Stati Uniti-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : parte la caccia degli USA alla medaglia d’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA GIORNATA DEI Mondiali 2019 DI basket (SI COMINCIA ALLE ORE 09.30) Gli Stati Uniti ai raggi X – Il programma della seconda giornata – I roster delle 32 squadre – Così Italia-Filippine ieri – Così la prima giornata ieri Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara d’esordio di Team USA ai Mondiali ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Angola in tv. A che ora inizia e su che canale vederla. Programma e streaming : Si giocherà domani il secondo incontro dell’Italia ai Mondiali di Basket 2019. Dopo il debutto con le Filippine, gli azzurri virano verso l’Angola in quel di Foshan. La Nazionale di coach Meo Sacchetti, all’esordio, ha disposto in maniera molto netta dei Gilas, superati con il roboante punteggio di 108-62. Gli uomini allenati da Willy Voigt, invece, hanno subito lo stesso identico scarto di punti (46), ma in forma diversa, ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 1° settembre - debuttano gli Stati Uniti! Attesa per Grecia e Australia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Stati UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) Il programma della seconda giornata – I roster delle 32 squadre – Così Italia-Filippine ieri – Così la prima giornata ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2019 in programma in questi giorni in Cina. Oggi ...

Risultati Mondiali Basket 2019/ Diretta live score delle partite - oggi 1 settembre : Risultati Mondiali basket 2019: Diretta live score delle partite, oggi 1 settembre debuttano i gironi che non erano scesi in campo ieri.

Basket - Mondiali 2019 : in campo le stelle americane! Il big match Francia-Germania infuocherà la giornata : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA giornata DEI Mondiali 2019 DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 09.30) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) La seconda giornata dei Mondiali di Basket 2019 propone i primi impegni delle squadre inserite nei gironi E, F, G e H. In tutto saranno otto le partite in programma e ci sono match davvero interessanti fra tutti ...

Basket - Mondiali 2019 : in campo le stelle americane! Il big match Francia-Germania infuocherà la giornata : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA giornata DEI Mondiali 2019 DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 09.30) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) La seconda giornata dei Mondiali di Basket 2019 propone i primi impegni delle squadre inserite nei gironi E, F, G e H. In tutto saranno otto le partite in programma e ci sono match davvero interessanti fra tutti ...

Basket - Mondiali 2019 oggi (1° settembre) : calendario e orari delle partite. Programma - tv e streaming : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA GIORNATA DEI Mondiali 2019 DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 09.30) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) oggi (1 settembre) andrà in scena la seconda giornata dei Mondiali di Basket 2019. Sono in Programma otto partite di prima fase, vale a dire i primi impegni nella competizione per le formazioni inserite nei ...

Mondiali Basket 2019 – Italia ok all’esordio - coach Sacchetti : “importante partire bene - era la gara più delicata” : Esordio positivo per l’Italia ai Mondiali di Basket 2019: coach Sacchetti applaude i suoi ragazzi dopo la facile vittoria sulle Filippine L’avversario era sicuramente inferiore, ma era improtante partire con il piede giusto. Esordio positivo per l’Italia ai Mondiali di Basket 2019, arrivato grazie ad un facile successo sulle Filippine. Azzurri compatti in difesa e letali in attacco, qualità che sono valse le lodi di coach ...

Mondiali Basket – Italia - Gallinari in fiducia : “intensità ed energia all’esordio - ora testa all’Angola!” : Danilo Gallinari sottolinea il buon esordio azzurro ai Mondiali: Italia ok per intensità ed energia nel successo sulle Filippine Esordio positivo per l’Italia nei Mondiali di Basket 2019. Gli azzurri trovano una facile vittoria sulle Filippine, avversario apparso nettamente inferiore all’Italia sotto il profilo tecnico e atletico. Nel post gara, Danilo Gallinari ha sottolineato la buona prova degli azzurri: “è molto bello ...

RISULTATI MONDIALI Basket 2019/ Diretta livescore : Italia - Spagna e Argentina volano : RISULTATI MONDIALI di BASKET 2019 Diretta live score, vittorie facili per l'Italia e le altre big nella prima giornata della fase a gironi, 31 agosto,.

Basket - Mondiali 2019. Italia-Filippine 108-62 - Danilo Gallinari : “È andato tutto bene - ottime percentuali e grande ritmo” : Danilo Gallinari è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia contro le Filippine, l’azzurro ha fatto la differenza con una prestazione di lusso condita da 17 punti e ha trascinato gli azzurri verso il successo compagine contro gli asiatici che ha permesso alla nostra Nazionale di compiere un passo in avanti verso la qualificazione alla seconda fase della rassegna iridata. Danilo Gallinari ha rilasciato le prime ...

VIDEO Italia-Filippine 108-62 - Highlights e sintesi Mondiali Basket 2019 : dominio totale per gli azzurri : L’Italia ha concluso il proprio esordio ai Mondiali di basket 2019 con un successo nei confronti delle Filippine per 108-62. Una vittoria indiscutibile, contrassegnata dai 17 punti di Gigi Datome e Amedeo Della Valle, oltre che dai 16 di Danilo Gallinari. Ottima la percentuale da tre punti (48.4%, 15/31, ma all’intervallo era 11/17), con tanti tiri ben costruiti. Gli azzurri sono apparsi particolarmente carichi, come se le difficoltà ...

Basket - Mondiali 2019 : le pagelle di Italia-Filippine 108-62. Azzurri sfavillanti - in grande evidenza Datome - Gallinari e Della Valle : Si è appena conclusa Italia-Filippine, prima gara degli Azzurri ai Mondiali di Cina 2019, che ha visto gli Azzurri trionfare senza neanche l’ombra di un problema con il roboante punteggio di 108-62. Di seguito le pagelle del match. ITALIA AMEDEO Della Valle 8 Entrato nel secondo quarto per dar fiato ai big, all’inizio fa fatica, ma di mestiere si guadagna rimbalzi, liberi e assist, entrando sempre più in ritmo, che è quello che ...