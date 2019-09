Basket | Mondiali 2019 | in campo le stelle americane! Il big match Francia-Germania

Basket - Mondiali 2019 oggi (1° settembre) : calendario e orari delle partite. Programma - tv e streaming : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA GIORNATA DEI Mondiali 2019 DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 09.30) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) oggi (1 settembre) andrà in scena la seconda giornata dei Mondiali di Basket 2019. Sono in Programma otto partite di prima fase, vale a dire i primi impegni nella competizione per le formazioni inserite nei ...

Mondiali Basket 2019 – Italia ok all’esordio - coach Sacchetti : “importante partire bene - era la gara più delicata” : Esordio positivo per l’Italia ai Mondiali di Basket 2019: coach Sacchetti applaude i suoi ragazzi dopo la facile vittoria sulle Filippine L’avversario era sicuramente inferiore, ma era improtante partire con il piede giusto. Esordio positivo per l’Italia ai Mondiali di Basket 2019, arrivato grazie ad un facile successo sulle Filippine. Azzurri compatti in difesa e letali in attacco, qualità che sono valse le lodi di coach ...

Mondiali Basket – Italia - Gallinari in fiducia : “intensità ed energia all’esordio - ora testa all’Angola!” : Danilo Gallinari sottolinea il buon esordio azzurro ai Mondiali: Italia ok per intensità ed energia nel successo sulle Filippine Esordio positivo per l’Italia nei Mondiali di Basket 2019. Gli azzurri trovano una facile vittoria sulle Filippine, avversario apparso nettamente inferiore all’Italia sotto il profilo tecnico e atletico. Nel post gara, Danilo Gallinari ha sottolineato la buona prova degli azzurri: “è molto bello ...

Basket - Mondiali 2019. Italia-Filippine 108-62 - Danilo Gallinari : “È andato tutto bene - ottime percentuali e grande ritmo” : Danilo Gallinari è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia contro le Filippine, l’azzurro ha fatto la differenza con una prestazione di lusso condita da 17 punti e ha trascinato gli azzurri verso il successo compagine contro gli asiatici che ha permesso alla nostra Nazionale di compiere un passo in avanti verso la qualificazione alla seconda fase della rassegna iridata. Danilo Gallinari ha rilasciato le prime ...

VIDEO Italia-Filippine 108-62 - Highlights e sintesi Mondiali Basket 2019 : dominio totale per gli azzurri : L’Italia ha concluso il proprio esordio ai Mondiali di basket 2019 con un successo nei confronti delle Filippine per 108-62. Una vittoria indiscutibile, contrassegnata dai 17 punti di Gigi Datome e Amedeo Della Valle, oltre che dai 16 di Danilo Gallinari. Ottima la percentuale da tre punti (48.4%, 15/31, ma all’intervallo era 11/17), con tanti tiri ben costruiti. Gli azzurri sono apparsi particolarmente carichi, come se le difficoltà ...

Basket - Mondiali 2019 : le pagelle di Italia-Filippine 108-62. Azzurri sfavillanti - in grande evidenza Datome - Gallinari e Della Valle : Si è appena conclusa Italia-Filippine, prima gara degli Azzurri ai Mondiali di Cina 2019, che ha visto gli Azzurri trionfare senza neanche l’ombra di un problema con il roboante punteggio di 108-62. Di seguito le pagelle del match. ITALIA AMEDEO Della Valle 8 Entrato nel secondo quarto per dar fiato ai big, all’inizio fa fatica, ma di mestiere si guadagna rimbalzi, liberi e assist, entrando sempre più in ritmo, che è quello che ...

Mondiali di Basket - Italia-Filippine 108-62 : esordio sul velluto per gli azzurri in Cina : esordio sul velluto per l’Italia ai Mondiali di basket in Cina. Gli azzurri hanno sconfitto le Filippine per 108-62 nella prima partita del girone. Quaranta minuti senza storia, indirizzati fin dalla palla a due dagli uomini di Meo Sacchetti. Dopo 3′ la Nazionale era sul 9-2, ampliato di giocata in giocata – grazie a un’ottima difesa – fino al 37-8 di fine primo quarto. Un gap già irrecuperabile per la nazionale ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - l’Italia domina le Filippine! Spagna in difficoltà con la Tunisia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) 15.08 ARGENTINA-COREA 38-22: 8-0 di parziale con gli ottimi canestri di Campazzo regala il +16 ai sudamericani che guidano con una certa sicurezza. 15.06 Spagna-Tunisia 40-37: una pioggia di triple regala ai giocatori in maglia Roja la testa. 15.04 COSTA D’AVORIO-CINA 31-36: ...

Mondiali di Basket 2019 – Italia super! Gli azzurri superano quota 100 contro le Filippine - esordio iridato col botto : Buona la prima per gli azzurri del Basket ai Mondiali 2019 in Cina: l’Italia porta a casa la prima vittoria, battendo le Filippine 62-108 E’ un esordio pazzesco quello dell’Italia del ct Sacchetti ai Mondiali di Basket 2019. Con un quintetto iniziale super, formato da Gallinari, Belinelli, Datome, Biligha e Hackett, gli azzurri hanno subito dimostrato la loro superiorità rispetto alla squadra avversaria delle ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Angola - quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Lunedì 2 settembre si giocherà Italia-Angola, match valido per i Mondiali 2019 di Basket. Gli azzurri torneranno in campo a Fushan (Cina) per disputare il secondo incontro della rassegna iriData, una partita già fondamentale in ottica qualificazione alla seconda fase del torneo dopo l’esordio contro le Filippine. I ragazzi del CT Meo Sacchetti partiranno con tutti i favori del pronostico ma non potranno permettersi di sottovalutare la ...