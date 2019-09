Basket 3×3 | Europei 2019 | Serbia campione per la seconda volta consecutiva | Francia

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Latorna per il secondo anno consecutivo sul tetto d’Europa, vendicandosi dei Mondiali conclusi senza podio. Dusan Bulut, Dejan Majstorovic (MVP del torneo), Marko Savic e Danilo Mijatovic concludono un percorso vissuto da imbattuti, ma sul filo del brivido, battendo in finale la(Lucas Dussoulier, Dominique Gentil, Charly Pontens, Raphael Wilson) per 21-18. Tre quarti di finale si sono conclusi senza patemi per, Lituania esu Ucraina, Ungheria e Austria, mentre il quarto si è deciso sul filo di lana in favore della Spagna sulla Polonia. In semifinale lasi è salvata per un unico punto (20-19) sulla Lituania, poi vincitrice della medaglia di bronzo sulla Spagna, nel frattempo superata dalla. Questo il quartetto lituano: Palius Beliavicius, Aurelijus Pukelis, Marijus Uzupis, Sarunas Vingelis. In finale, laè partita a razzo, ...

