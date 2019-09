Barbara D’Urso insultata per Nadia Toffa | lei risponde su Instagram

Barbara D’Urso si confessa ai suoi fan e agli haters da’ un sano consiglio : Barbara d’Urso si dedica ai suoi fan e risponde a tutte le loro curiosità. E agli haters da’ un sano consiglio Barbara d’Urso, regina indiscussa della televisione italiana, sta finalmente per tornare con i suoi programmi. Oggi l’amata conduttrice ha però voluto fare una cosa davvero speciale dando ai suoi tantissimi fan la possibilità di […] L'articolo Barbara d’Urso si confessa ai suoi fan e agli haters ...

Barbara D’Urso - Imparato rivela : “Mi sono ritoccato prima del GF” : Grande Fratello di Barbara d’Urso: Cristian Imparato svela cosa si è ritoccato Cristian Imparato ha ritrovato la popolarità sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione alla sedicesima edizione del GF di Barbara d’Urso, dove ha incuriosito il suo aspetto completamente differente rispetto a quando da bambino prese parte a Io Canto. Per questo motivo, nelle scorse ore, il cantante ci ha tenuto a precisare ai suoi fan che lui ...

Barbara D’Urso madrina del figlio di Paola Caruso : “Le devo tutto” : Battesimo figlio Paola Caruso: Barbara d’Urso madrina Paola Caruso è molto legata a Barbara d’Urso e per questo ha scelto la conduttrice come madrina del figlio Michelino, nato lo scorso marzo. È stata la stessa ex Bonas di Avanti un altro a rivelarlo in un’intervista concessa al settimanale Nuovo. La soubrette calabrese ha pubblicamente ringraziato […] L'articolo Barbara d’Urso madrina del figlio di Paola Caruso: ...

Domenica Live 2019/20 : Barbara D’Urso ‘sfrattata’ dalla Palombelli : Barbara Palombelli al posto della D’Urso e Domenica Live: la novità Mancano davvero pochi giorni al grande ritorno del tribunale più famoso e longevo del piccolo schermo. Le nuove puntate di Forum andranno in onda da lunedì 9 settembre dalle 11 su Canale 5. Al timone, per il settimo anno consecutivo, ritroveremo Barbara Palombelli. La conduttrice, però, anche quest’anno anticiperà la messa in onda della trasmissione: in attesa che ...

Barbara D’Urso annuncia il ritorno su Instagram : quando inizieranno i suoi programmi : L’estate ormai è finita e Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice che su Instagram ha svelato di essere pronta a rimettersi al lavoro. L’ultima stagione televisiva è stata piuttosto impegnativa per la D’Urso, ma anche ricca di soddisfazioni. La presentatrice ha guidato ben quattro programmi, portando a casa ascolti altissimi e vincendo la sfida di Live – Non è la ...

