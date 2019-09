Atletica | Meeting di Bolzano 2019 | Elena Vallortigara ritorna con 1 91 | Gatlin sfreccia

Atletica – Meeting di Bellinzona : Vallortigara super - l’azzurra si piazza seconda al rientro dall’infortunio : La saltatrice italiana si piazza al secondo posto al Meeting di Bellinzona, chiudendo alle spalle dell’ucraina Herashchenko Ritorno in quota per Elena Vallortigara nel salto in alto al Galà dei Castelli di Bellinzona, in Svizzera. l’azzurra supera 1,91 alla prima prova nella serata del rientro agonistico, a tre mesi esatti dall’ultima gara e dalla distorsione alla caviglia destra, quella non di stacco, che l’ha costretta a un periodo ...

Atletica – Meeting di Rovereto - Filippo Tortu pronto a tornare in pista : “è un nuovo esordio ed è sempre un’incognita” : Lo sprinter italiano torna a gareggiare a Rovereto sui 100 metri, nessun obiettivo ma solo tanta voglia di fare bene Lo definisce “un nuovo inizio”. La stagione di Filippo Tortu riparte dalla serata di Rovereto (Trento): domani, martedì 27 agosto, il primatista italiano dei 100 metri andrà sui blocchi del Palio della Quercia, sulla nuova pista dello stadio trentino che ospita la 55esima edizione del Meeting organizzato da Carlo ...

Atletica – Meeting Melinda - Nadia Battocletti vince nei 3000 metri e sfiora il record italiano U20 : La 19enne trentina di Cavareno conquista nettamente il successo davanti a specialiste di livello internazionale come le giapponesi Nana Kuraoka e Mai Shoji Mezzofondo in primo piano anche quest’anno al 27° Meeting Melinda di Cles(Trento). Nei 3000 metri Nadia Battocletti avvicina il crono del suo record italiano under 20 con 9:08.49, appena quattro secondi in più rispetto al primato nazionale di 9:04.46 stabilito otto giorni fa a Goteborg, ...

Atletica - domenica in programma il meeting di Madrid : cinque gli azzurri in gara tra cui Fofana : Salta ‘in casa’ Laura Strati, che della capitale spagnola ha fatto la propria sede d’allenamento La pista è nuovissima, di un verde brillante. Il meeting di Madrid nella serata di inaugurazione dello stadio Vallehermoso offre il palcoscenico a cinque atleti italiani, domenica 25 agosto. Salta “in casa” Laura Strati, che della capitale spagnola ha fatto la propria sede d’allenamento. @photoColombo La lunghista dell’Atletica ...

Atletica – Meeting Melinda : Battocletti nuovamente sui 300 a Cles : Atletica: Battocletti di nuovo sui 3000 a Cles dopo il record. L’azzurra è l’atleta più attesa del 27° Meeting Melinda La padrona di casa Nadia Battocletti è l’atleta più attesa del 27° Meeting Melinda, sabato 24 agosto a Cles (Trento). Otto giorni dopo il primato italiano under 20 dei 3000 metri, la 19enne delle Fiamme Azzurre tornerà in azione nella stessa distanza, stavolta sulla pista dove si allena abitualmente. Per la ...

Atletica – Meeting di Schifflange : Alessia Trost si impone nell’alto - l’azzurra valica la misura di 1.90 : Tre tentativi senza successo per la friulana a 1.93, che riesce comunque a mantenersi in testa davanti alla connazionale Furlani Al Meeting di Schifflange, in Lussemburgo, l’azzurra Alessia Trost si aggiudica la vittoria nel salto in alto con 1,90. La 26enne delle Fiamme Gialle supera la misura alla terza prova, in una gara iniziata bene a 1,81 prima di valicare 1,87 al secondo ingresso in pedana. Poi la friulana, bronzo mondiale indoor ...

Atletica – Meeting di Vicenza : Leonardo Fabbri brilla nel lancio del peso - l’azzurro si qualifica per i Mondiali di Doha : Il 22enne dell’Aeronautica è protagonista di una gara in cui arriva fino a 20,99 e realizza lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha Grande serata di Leonardo Fabbri nel getto del peso. A Vicenza, il 22enne dell’Aeronautica è protagonista di una gara in cui arriva fino a 20,99 e realizza lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha, fissato a 20,70, ritoccando due volte la sua migliore prestazione italiana under 23 ...

Atletica - Meeting Padova 2019 : Marcell Jacobs brilla sui 100 - bene anche Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli con 12.80 ventoso : Il 33° Meeting internazionale Città di Padova sarà sicuramente ricordato per il fantastico 10.03 di Marcell Jacobs nei 100 metri, ma il pubblico veneto presente sugli spalti dello stadio Colbachini ha potuto assistere a diverse prestazioni di ottimo livello agevolate in parte anche da alcune folate di vento abbastanza intense che hanno condizionato specialmente le gare di velocità. Il risultato più importante di giornata in chiave azzurra è ...