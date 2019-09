Atalanta-Torino | problema difesa per Gasperini | Mazzarri gongola in vetta

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) “E’ stata una partita strana ma non abbiamo sofferto particolarmente: il risultato e’ un po’ casuale. La squadra ha fatto pero’ molto bene e creato tantissimo”. Sono le dichiarazioni didopo la sconfitta dell’contro il. “Non possiamo continuare a prendere gol su calcio piazzato, in passato il nostro punto di forza. Siamo ancora in fase di rodaggio, come molte altre squadre – ha proseguito il tecnico orobico ai microfoni di Dazn – Subiamo gol pesanti che condizionano il risultato e la prestazione: l’abbiamo buttata via noi. Abbiamo dovuto rincorrere e una volta in vantaggio non siamo riusciti a mantenere il risultato. Questa partita non deve pero’ togliere slancio alla squadra, possiamo far bene anche quest’anno”. Perchiosa finale dedicata alla situazione di ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 2-3 Torino Cagliari 1-2 Inter Genoa 2-1 Fiorentina Lecce 0-1 Hellas Verona Sassuolo 4-… - Atalanta_BC : Sono 20 i convocati da mister #Gasperini per #AtalantaTorino Our squad for Atalanta-Torino! #SerieATIM… - Atalanta_BC : #AtalantaTorino | 2-3 | FULL-TIME ?? Non riesce la rimonta ai Nerazzurri, al 'Tardini' vince il Torino. The Nerazzu… -