Argentina | limitazioni del mercato dei cambi e del trasferimento di denaro all’estero

(Di domenica 1 settembre 2019)deldeie autorizzazione necessaria per ildiall’estero. L’vara misure – cancellate nel 2015 – per controllare ildeie lo fa con un decreto presidenziale pubblicato domenica: secondo la norma, la Banca centrale(Bcra) richiederà autorizzazioni per l’acquisto di valuta straniera (dollari) e il. Vengono fissate anche delle restrizioni per le operazioni in valuta degli esportatori. Le misure varate d’urgenza, di domenica, cercano di arginare la massiccia fuga di capitali e il forte acquisto di dollari da parte degli stessi argentini come valuta di riserva, in vista del possibile ennesimo default. Il governo ha infatti nei giorni scorsi annunciato di voler ‘riscadenzare’ il debito pubblico, anche quello con il Fondo monetario internazionale ...

