Argentina | il Banfield esonera Hernan Crespo | l’ex attaccante paga i risultati negativi

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) Ilha deciso: l’ex bomber di Parma, Lazio e Interverràto dall’incarico di allenatore della prima squadra. Lo riferisce il quotidiano argentino ‘La Nacion‘, citando fonti interne del club. La decisione verrà comunicata al tecnico entro le prossime 24 ore: “dieci tifosi su dieci sono a favore di questa soluzione”, ha spiegato una fonte del club., ex tecnico del Modena, era tornato inper allenare ilall’insegna di un calcio offensivo e del ‘largo ai giovani’ lanciandone molti del vivaio come Agustin Urzi. In 18 partite ha messo insieme 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, di cui solo 2 successi in 15 match di campionato. Al suo posto uno fra Eduardo Dominguez e Ricardo Zielinski. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App ...

sportface2016 : La presentazione di #BanfieldBocaJuniors -