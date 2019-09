Apex Legends | Nuovi eroi in arrivo – Nomad | Jericho | Immortal e Blisk

Voidwalker è il nuovo evento di Apex Legends : tutte le novità ufficiali : Un nuovo evento di Apex Legends è pronto ad intrattenere tutte le Leggende che continuano ad affollare i server della Battaglia Reale a marchio Respawn Entertainment e Electronic Arts. Mentre si affollano i rumor sui prossimi personaggi in arrivo sui campi di battaglia di Canyon dei Re, il team di sviluppo californiano ha infatti annunciato in via ufficiale Voidwalker. Un evento, questo, che si svolgerà nel mese di settembre, come riportato ...

Apex Legends prepara cambiamenti alla mappa - in vista evento speciale per Halloween? : L'anno videoludico si è aperto subito alla grande grazie all'avvento di Apex Legends, il Battle Royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment. Un esordio che ha catturato inequivocabilmente le attenzioni di decine di milioni sparsi in tutto il mondo, con la cifra record di cinquanta milioni di utenti raggiunta nel lasso di tempo di sole due settimane. Numeri da paura che però si sono dissolti in poco tempo in una nube di fumo, con Apex ...

Apex Legends : emergono i primi rumor sulla stagione 3 : La mappa Canyon dei Re è stata usata più volte in passato dagli sviluppatori di Apex Legnds per dare un assaggio ai fan delle novità in arrivo. Esattamente com'è accaduto per la stagione 2, la stessa cosa si è verificata per la stagione 3.Verso la fine della stagione 1, abbiamo notato che nella mappa Canyon dei Re sono scomparse le barriere che servivano a tenere lontano i mostri volanti. Secondo alcuni utenti tutto questo sarebbe stata opera di ...

Apex Legends : un leak avrebbe svelato il prossimo personaggio oltre ad una nuova arma : Alla conferenza di GameStop tenutasi a Nashville, in Tennessee, i giocatori hanno potuto dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il prossimo personaggio presente in Apex Legends. Non solo la leggenda è stata svelata, ma anche nuove skin cosmetiche a tema Halloween ed una nuova arma.L'immagine è stata in seguito postata all'interno di Reddit. La nuova leggenda, chiamata Crypto, non indossa tute ingombranti o maschere, ma sembra avere una ...

Apex Legends : svelate tutte le skill della nuova Leggenda di supporto Immortal : Immortal è la nuova Leggenda di Apex Legends, e benché non sia ancora arrivata in gioco i dataminer hanno già scoperto tutte le sue abilità scavando a fondo tra i file di gioco.Stando alle informazioni estrapolate dal codice, Immortal sarà un Medico Rianimatore specializzato nella rigenerazione di scudi e delle difese dei membri della squadra. In parole povere un vero e proprio eroe di supporto. Inoltre un'abilità passiva di Immortal gli ...

Apex Legends : un leak svela le abilità del personaggio di Jericho : I dataminer continuano a scovare interessanti novità in Apex Legends e, le più recenti, riguardano quelle relative alle abilità del nuovo personaggio, Jericho.Questa Leggenda, viene definita come un Tank dalle dimensioni simili a quelle di Gibraltar e, secondo quanto scoperto, il personaggio dovrebbe avere uno scudo balistico con due funzioni.Una volta impugnato dal giocatore, lo scudo potrà avere una funzione difensiva, parando i colpi diretti, ...

Apex Legends pronto ad accogliere Jericho : le indiscrezioni sul nuovo personaggio del Battle Royale : I primi mesi di vita di Apex Legends non sono di certo stati semplicissimi. Dopo un lancio assolutamente entusiasmante, fatto di numeri esageratamente elevati (superati in una manciata di settimane i cinquanta milioni di utenti), il Battle Royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment ha conosciuto un periodo di flessione costante che lo ha portato a perdere buona parte della community tanto velocemente acquisita. Colpa di tutto ciò va ...

Apex Legends : Respawn si scusa per il comportamento di certi sviluppatori : Non è stata una buona settimana per Apex Legends. Tutto è cominciato con l'arrivo di nuove skin troppo costose per i giocatori introdotte con la Corona di Ferro: il team in seguito ha cambiato rotta, ed un post pubblico degli sviluppatori ha spiegato agli utenti le modifiche a queste microtransazioni.Purtroppo il post si è trasformato in breve tempo in una guerra di insulti tra utenti e sviluppatori stessi. Ora però è Vincent Zampella, CEO di ...

Apex Legends : è guerra di insulti tra sviluppatori e giocatori : Gli sviluppatori di Apex Legends hanno cercato di scusarsi attraverso un post su Reddit per le modifiche alle microtransazioni di Corona di Ferro, ma il tutto si è trasformato velocemente in una guerra di insulti.Ecco un breve riassunto di quello che è successo. L'evento Corona di Ferro ha introdotto nuove skin quando è stato lanciato all'inizio di questa settimana, ma i giocatori potevano ottenerle solo sfidando un meccanismo di loot box ...

Apex Legends : un dataminer svela le abilità del personaggio di Nomad : Il popolare battle royale di Respawn Entertainment, Apex Legends, è stato oggetto di alcune polemiche negli ultimi tempi, tuttavia, recenti rumor suggeriscono che gli sviluppatori stanno continuando il loro duro lavoro per migliorare il titolo incorporando nuovi personaggi.Un video pubblicato da That1MiningGuy il 16 agosto, descrive in dettaglio uno dei personaggi in arrivo prossimamente nel gioco, attualmente noto come "Nomad".Quali sono le ...

Apex Legends : modificate le microtransazioni di Corona di Ferro : Il sistema di monetizzazione di Apex Legends, con l'arrivo dell'evento Corona di Ferro, è stato messo sotto accusa dai fan, i quali hanno definito le microtransazioni troppo esose.Infatti per ottenere tutti i 24 oggetti del nuovo set disponibile è necessario acquistare almeno 24 casse premio, dal momento che non è possibile trovare più di un oggetto per cassa. Ebbene, alla luce delle lamentele dei fan, Respawn Entertainment attraverso il ...

Apex Legends ha ricevuto oggi la modalità solitaria : E'da oggi disponibile l'evento Iron Crown Collection Event che tra le altre cose introduce la modalità solitaria in Apex Legends. Tale modalità era stata già anticipata qualche settimana fa.Parliamo dunque di una classica modalità battle royale in cui 60 giocatori scendono nella mischia per eliminare gli avversari, tuttavia al posto di lavorare in squadre per raggiungere la vittoria, ognuno andrà per la propria strada. In passato questa modalità ...

The Initiative assume ex sviluppatori di Uncharted - Apex Legends - Anthem e Just Cause : Stando agli aggiornamenti dei profili su LinkedIn (tramite VGC), lo studio The Initiative ha assunto altre quattro persone che hanno lavorato su alcuni grandi giochi nel recente passato. Sean Slayback è entrato come Lead Systems Designer, Ryan Duffin è stato nominato Gameplay Animation Director, Ryan Trowbridge si è unito come Tech Art Director, mentre Justin Walters si è unito come Senior Environment Artist.Slayback era precedentemente un game ...

Apex Legends : in arrivo una serie di modifiche attesissime dalla community : Respawn ha in serbo una serie di interessanti aggiornamenti in arrivo per Apex Legends, tutte novità molto richieste dai giocatori e dall'intera community del celebre battle royale.Come possiamo vedere, le novità includono il miglioramento del pass battaglia dalla stagione e l'introduzione della tanto richiesta modalità solo, in arrivo proprio questa settimana.Sono in programma anche una serie di fix e ribilanciamenti atti a migliorare la ...