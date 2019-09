Anticipazioni Miss Italia 2019 | Alessandro Greco annuncia gli ospiti

Fonte : lanostratv

(Di domenica 1 settembre 2019): tutti glidiVenerdì 6 settembre in prima serata su Rai1 andrà in onda la finale di. Il concorso di bellezza sarà presentato da, con la partecipazione di Tosca D’Aquino. Sarà una grande festa per celebrare gli ottant’anni della manifestazione, a partire dal ritorno in Rai dopo sette anni di assenza dall’ultima edizione del 2012 condotta da Fabrizio Frizzi, che vanta il guinness di ben diciassette edizioni presentate. Protagoniste in assoluto saranno leche si faranno conoscere al grande pubblico del primo canale della tv di Stato in tutte le loro sfumature. Ad accompagnare lo sviluppo della fase finale dici sarà anche una prestigiosa orchestra dal vivo, oltre numerosimusicali, come Peppino Di Capri, Fausto Leali e Benji & Fede reduci dal grande ...

SerieTvserie : Miss Italia 2019 e l'orchestra dal vivo (Anteprima Blogo) - zazoomnews : Anticipazioni Miss Italia 2019: due gemelle tra le finaliste (FOTO) - #Anticipazioni #Italia #2019: #gemelle -