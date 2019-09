Alta velocità | si guasta il treno | viaggio da incubo Torino-Napoli

Quella italiana è la settima Alta velocità più veloce del mondo. Un rapporto : L'Italia, con i suoi 896 Km di linea ad alta velocità, risulta essere al settimo posto nella classifica dedicata alle infrastrutture ferroviarie più avanzate nel mondo. Lo dice un rapporto dell'Omio, piattaforma digitale leader in Europa specializzata nella prenotazione di viaggi in treno, autobus e aereo. La classifica è stata pensata partendo da una lunga lista di Paesi con un'infrastruttura ad alta velocità avanzata, per poi prendere in ...

Treni - da Al Bano appello all'Europa : "Alta velocità anche al Sud - vogliamo viaggiare come tutti gli altri" : Il cantante pugliese correbbe incotrare il presiente del Parlamento europeo David Sassoli "per spiegare quello che serve per fare funzionare il sud"

Trenitalia - Fs con FirstGroup si aggiudica appalto per treni Intercity e Alta velocità sulla costa occidentale del Regno Unito : trenitalia Uk si è aggiudicata il 30% dell’appalto per i treni Intercity e alta velocità sulla linea della costa occidentale dell’Inghilterra, che comprende i collegamenti tra Londra, Edimburgo, Glasgow e Birmingham. Il restante 70% spetta a FirstGroup, compagnia gestisce servizi di trasporto nel Regno Unito, in Irlanda, in Canada e negli Stati Uniti. A comunicarlo è stata Fs, dopo l’annuncio del dipartimento dei Trasporti ...

Il bacio ad Alta velocità Zingaretti-Zingaraccia travolge il governo : La diciottesima legislatura si è aperta con l’immagine epocale del bacio passionale tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, magnificamente raffigurato nel marzo del 2018 in un famoso murales comparso nella Capitale, e in un certo senso oggi potremmo dire che la maggioranza di governo che ha finora guida

Beppe Grillo al leader No Tav Perino : “Non avere i numeri per bloccare l’Alta velocità non significa tradire” : “Non avere la forza numerica per bloccare l’inutile piramide non significa essersi schierati dalla parte di chi la sostiene”. Dopo che il Parlamento si è espresso in favore della Tav e la mozione M5s contro la grande opera è stata bocciata, è intervenuto Beppe Grillo in difesa dei suoi. Con un lungo post su Facebook dal titolo “Il Perinone” si è rivolto al leader No Tav Alberto Perino: “La pacatezza ostentata ...

Tav - Laus (Pd) ai 5 Stelle : “Avete inaugurato l’Alta velocita` del pensiero”. E contro Airola : “Sei rimasto in mutande” : Tensione in Aula nel giorno del duello finale sulle mozioni Tav. Ad attaccare i 5 Stelle il renziano Mauro Laus, senatore del Partito democratico, da sempre pro-Alta velocità Torino-Lione: “Siete vergognosi. Oggi avete inaugurato l’alta velocità del pensiero perché siete riusciti a cambiare idea in un anno, complimenti”, ha spiegato sarcastico. E ancora, rivolto al pentastellato Alberto Airola, tra i parlamentari più esposti ...

Tav - in Senato maggioranza alla prova sull’Alta velocità : Matteo Salvini sarebbe pronto secondo alcuni a porre subito dopo il voto un «problema politico» nell'esecutivo. Ma nella serata di martedì Palazzo Chigi ha provato a mettere un argine a questa tentazione escludendo che nelle divergenze in seno alla maggioranza sia contenuto un giudizio sul ruolo del premier

Tav - oggi il voto sull'Alta Velocità. Salvini : «Elezioni? Si saprà prima di settembre» : oggi, in Senato, andrà in scena la dimostrazione plastica dell'incompatibilità e incomunicabilità tra 5Stelle e Lega. Nella stessa Aula entrerà Matteo Salvini per dire...

Terrorismo al Cairo? Auto contromano ad Alta velocità uccide almeno 19 persone forse attentato : Al momento si parla di 19 morti e 30 feriti coinvolti nell’incidente provocato da un Auto ad alta velocità, lanictaa contromano contro altre vetture davanti all’Istituto nazionale per il cancro del Cairo, provocando anche una forte esplosione su cui si sta indagando. Si indaga ora sull’ipotesi di Terrorismo anche per capire se l’esplosione è stata provocata da un ordigno presente sull’Auto o solo dal forte impatto ...

Beppe Grillo a Portofino boccia la Tav : "Le stesse medie senza l'Alta velocità" : In piazzetta si è fermato a parlare con amici davanti al ristorante Defino e ha detto anche che la flat tax al 15% "è molto rischiosa"

Germania - morto bambino di 8 anni spinto sotto un convoglio ad Alta velocità : È morto sul colpo, otto anni, travolto da un treno che si stava avvicinando dalla stazione di Francoforte, in Germania, sotto gli occhi della madre che non ha potuto fare niente per salvarlo. A spingerlo sui binari un uomo di 40 anni di origine eritree arrestato subito dopo dalla Polizia tedesca con l'accusa di omicidio e tentato omicidio dopo che molti testimoni che avevano assistito al folle gesto lo avevano inseguito e bloccato mentre tentava ...

Giorgetti : “Stato del governo variabile come il meteo”. E sul Tav : “Serve più Alta velocità” : “Più alta velocità per tutti: sulla Tav c’era il temporale ma poi è tornato il sereno. Così come nel governo: un giorno sembra che debba scendere il diluvio il giorno dopo si sistema tutto. Un mio piano per uscire dall’Esecutivo? Non dico più niente perché vengo travisato. E’ estate: anche Pogba sono già 4-5 volte che lo danno alla Juve…”. Così Giancarlo Giorgetti a margine di un evento di Poste Italiane, a ...

Tav - il ministero dei Trasporti scrive all’Ue e dà via libera ufficiale : “Faremo l’Alta velocità” : Il ministero dei Trasporti ha inviato la lettera all'Ue con cui ufficializza il sì italiano alla Tav. In attesa del voto in Parlamento (che non dovrebbe, però, cambiare le cose) il governo ha risposto all'agenzia europea dando così il via libera all'iter. Intanto oggi è la giornata del corteo No Tav in Val di Susa.Continua a leggere

Spending review ad Alta velocità. Ma chi ci crede? : La prossima legge di Bilancio è la nuova Tav. Ma di un’importanza e di un ordine di grandezza superiore. Anche in questo caso l’Italia deve agire entro i vincoli degli accordi internazionali presi con l’Unione europea e gli altri paesi membri (le regole fiscali che derivano dai Trattati) e anche in