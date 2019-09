Alla Salute | su laF il film documentario | la cucina come ricerca della felicità dopo la

Ora è ufficiale : Fido come amico fa bene Alla nostra salute : Un altro tassello si aggiunge al mosaico ormai consolidato dell'utilità di possedere un cane. Su questo argomento, si sono scritti tanti volumi da riempire una biblioteca ben fornita, e questo già a partire dai tempi antichi. Avere la compagnia di un cane aiuta a combattere solitudine e depressione, riduce il rischio di attacchi cardiaci e dimezza la possibilità dell'insorgere di allergie. Secondo una recente ricerca in corso negli ...

Salmonella - l'Allarme del Ministero della Salute : hai comprato lo zenzero in polvere? Non consumarlo : Il Ministero della Salute ha ritirato dal commercio un lotto di zenzero in polvere, del marchio Lucrom, in quanto è stata riscontrata al suo interno la presenza di Salmonella. Le bustine, di 60 grammi, sono prodotte nella provincia di Monza e Brianza, dalla Lucrom Snc, di Silvia e Fabrizio Lucini.

Allerta birra contenente detergenti - ritirata dagli scaffali : “può causare danni Alla salute” [MARCHIO E INFO] : E’ Allerta in Europa per un tipo di birra tedesca contenente detergenti. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco ha comunicato il ritiro del prodotto in questione, in quanto non si escludono importanti rischi per la salute. La birra in commercio è la Franken Brau Pilsener che è risultata contaminata da detergenti (lisciva), e dunque il produttore ha ritenuto opportuno ritirarla da tutti i punti vendita, anche quello ...

No wash movement : quando lavarsi poco fa bene Alla Salute e all’ambiente : No wash movement. Molti penseranno che sia una delle classiche pratiche diffuse su Internet da qualche scienziato improvvisato, ma, in realtà, è diffusa da fine del 1800, consigliata da tutti gli esperti per preservare sia l’ambiente che il proprio organismo da troppi “attacchi” esterni. Molte persone credono che, lavandosi spesso, ci si preservi da batteri nocivi per la salute e che, addirittura, si eviti il rischio di ...

Salute : primo caso di listeriosi fuori dAlla Spagna : Il ministero della Salute spagnolo ha confermato il primo caso di listeriosi fuori dalla Spagna, in un cittadino britannino che potrebbe essersi infettato durante la sua permanenza in Andalusia per poi spostarsi in Francia dove gli è stata diagnosticata l’infezione. L’uomo ha trascorso diversi giorni in ospedale, riporta ‘El Pais, per poi fare ritorno in patria. L’epidemia spagnola di listeriosi è diventata un allarme ...

Usare il telefonino fino a tarda notte fa male Alla Salute : ecco perchè : Usare il telefonino fino a tarda notte può essere dannoso per la salute. A dimostrarlo è uno studio dello psichiatra Giovanni Battista Tura

5G tra verità e fake news : la nuova tecnologia promette di cambiare il mondo - ma è vero che fa male Alla salute? : Il matrimonio tra 5G e Tim procede a gonfie vele. Per la compagnia telefonica la nuova rete rappresenta un pilastro del proprio business e il Meeting di Rimini è l’occasione più ghiotta per accendere questa tecnologia e illustrarne le potenzialità attraverso esempi di applicazioni digitali e servizi per lo sviluppo digitale. Fino al 24 agosto, quindi solo per altri tre giorni, alla Hall Centrale della Fiera si potranno effettuare visite ...

Guardare il calcio (anche in televisione) fa bene Alla salute : Guardare il calcio, in televisione o allo stadio, fa bene: lo dice la scienza, ma in fondo tu l’hai sempre saputo. Mancano pochi giorni all’inizio del campionato: tutto è pronto per dare il via alla stagione 2019/2020. Dal 24 agosto tornano ad accendersi i riflettori sui dieci campi della Serie A: apre le danze la Juventus campione d’Italia, che affronterà il Parma allo stadio Ennio Tardini. Poi, a conclusione ...

Guardare il calcio fa bene Alla salute. Si ribalta l’immagine fantozziana della frittatona con rutto libero : L’Università di Leed, in Inghilterra, promuove il calcio come qualcosa che fa bene alla salute. Non il calcio giocato, intendiamoci. Si parla di quello guardato. Una buona notizia per gli uomini “divanizzati”, scrive libero, “i calciofili non per attività ma per osservazione, gli sportivi da salotto e tribuna, i devoti non praticanti del dio Pallone. Insomma, i pigri che giocano a calcio con le gambe degli ...

Grande Fratello - il Ken Umano scopre in studio dAlla D'Urso il problema di salute : "Gravi effetti collaterali" : L'ultima foto social di Angelo Sanzio, il Ken Umano italiano diventato famoso al Grande Fratello e come ospite nei talk di Barbara D'Urso, risale al 31 luglio. La sua faccia, ora, è completamente diversa. Lo showman ed esperto di profumi infatti si è dovuto sottoporre a un nuovo intervento chirurgic

Ananas nella dieta per dimagrire : il frutto che fa bene Alla salute : Ananas nella dieta per dimagrire. Ananas è il frutto tropicale che da benessere alla salute dell'organismo

Open Arms - la procura acquisisce documenti dAlla Guardia costiera e vuole vederci chiaro sulla salute dei migranti : I pm valutano anche la possibilità di nuove visite mediche sui migranti ancora a bordo dopo che le valutazioni discordanti hanno aperto un nuovo fronte polemico

Plastica nella neve dalle Alpi all’Artico : gli esperti lanciano l’Allarme per gli effetti sulla salute : Secondo una ricerca pubblicata su Science Advances, condotta dall’Istituto Alfred Wegener (Germania) e dall’Istituto svizzero di ricerca per la neve e le valanghe, i fiocchi di neve che cadono a terra, dalle Alpi al circolo polare artico, passando per l’Europa continentale, contengono minuscole particelle di Plastica. Le concentrazioni nella neve al Polo Nord (stretto di Fram, al largo della Groenlandia, e isole Svalbard), ...

Salute - OMS : triplicati i casi di morbillo nel 2019 - Allarme focolai : L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme: aumentano i casi di morbillo in tutto il mondo. Il numero dei casi quest’anno si è triplicato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: “Sono milioni le persone a livello globale a rischio. Nei primi sei mesi del 2019, i casi segnalati sono i più alti in assoluto dal 2006, con focolai che mettono a dura prova i sistemi sanitari e provocano gravi malattie, ...