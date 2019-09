Alan Kurdi | Trenta e Toninelli firmano lo stop

Migranti - dopo Matteo Salvini anche i ministri Trenta e Toninelli firmano divieto di ingresso per Alan Kurdi : dopo il vicepremier Matteo Salvini, anche i ministri della Difesa e dei Trasporti Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il decreto che vieta l’ingresso in acque italiane alla nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, che ieri si è diretta verso Lampedusa dopo aver soccorso in mare, in acque Sar maltesi, 13 Migranti – tra cui 8 bambini – che si trovavano in difficoltà a bordo di un barchino sovraccarico. A dare la ...

La Mare Jonio chiede nuovamente lo sbarco. Salvini chiude anche alla Alan Kurdi : Lo scontro sui migranti infiamma la politica anche nel pieno dei negoziati per il Conte-bis, con la nave Mare Jonio ancora ferma a 13 miglia dalle coste di Lampedusa con 34 persone a bordo. "Queste cose non vogliamo più vederle. Non è umano. Fate scendere subito questi esseri umani", ha chiesto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, attaccando il divieto imposto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Riaprire i porti non ...

Soccorsi in mare 13 migranti da Alan Kurdi : L'equipaggio di Alan Kurdi ha avvistato stamane una piccola barca di legno a bordo della quale c'erano 13 persone, tra cui 8 minori

Migranti - i 40 della Alan Kurdi sbarcati a Malta - “ma non resteranno sull’isola”. Intanto - la Open Arms viaggia con 161 persone a bordo : Sono sbarcati a Malta i 40 Migranti salvati giovedì sera dalla Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea-Eye, dopo il via libera annunciato dal premier maltese Joseph Muscat. Nessuno dei profughi a bordo resterà sull’isola e, come nei casi precedenti, la nave non è stata autorizzata a entrare nelle acque territoriali maltesi: è stata la guardia costiera a prendere in carico le persone in acque internazionali, per poi portarle alla Valletta. ...

La Alan Kurdi fa rotta su Malta. Per Open Arms si offre Valencia : Valentina Raffa Le partenze dalle coste libiche non si arrestano. Dopo i diversi gommoni raggiunti nei giorni scorsi dalle navi umanitarie Alan Kurdi della tedesca Sea Eye e la catAlana Open Arms, è salpato ancora un altro gommone con a bordo 75 immigrati, tra cui tre donne. Era in difficoltà a Nord di Farwa, non lontano dal confine con la Tunisia, quando è stato intercettato dalla guardia costiera libica, la Zaouia, appartenente al ...

Alan Kurdi verso Malta : “C’è bimbo ferito da arma da fuoco. È da lui che Salvini deve difendersi?” : "Queste sono le persone da cui l'Italia di Matteo Salvini si deve proteggere", ha scritto il portavoce della Sea-Eye, pubblicando la foto di un piccolo naufrago: "Il suo nome è Djokovic e ha 4 anni. In Libia ha subito una ferita da arma da fuoco. Dovremmo riportarlo lì? Ora lo portiamo a Malta": così la nave Alan Kurdi annuncia di aver preso la rotta per Malta.Continua a leggere

