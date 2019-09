10 food trend che hanno cambiato il nostro modo di mangiare e un po’ anche il mondo

Fonte : vanityfair

(Di domenica 1 settembre 2019) AvocadoProteine vegetaliIl cibo bioPreparazioni senza plasticaUnicornLa frittura ad ariaIl sushiMatchaSmoothieIl CosmopolitanIl consumo dei prodotti bio cresce del 10% l’anno, è aumentata la percentuale di popolazione vegetariana e vegana (in Italia ormai 7 persone su 10 non mangiano carne) e, con la conseguente diminuzione dei consumi di carne, abbiamo scoperto alternative proteiche vegetali. Stiamoimparando a fare a meno della plastica usa e getta in cucina, in attesa che entri in vigore la normativa europea che ne vieta la commercializzazione. Così, negli ultimi dieci anni, a tavola abbiamo cominciato una nuova via verso la sostenibilità. Ma resta ancora molto da fare, se si pensa ad esempio che l’ossessione da avocado è diventata una delle principali cause di deforestazione: ogni anno, per far fronte all’impennata di richieste (in dieci anni le ...

startzai : RT @gamba_davide: Food trend: la birra? Meglio alcol free - gamba_davide : Food trend: la birra? Meglio alcol free - Teplaco_Italy : RT startup_italia 'Food trend: la birra? Meglio alcol free -