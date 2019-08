“Youtube ha violato la privacy dei bambini” | Google pagherà tra 150 e 200 milioni di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) Youtube haladei bambini. Per questofra 150 e 200di dollari nell’ambito di un accordo raggiunto con le autorità Usa. L’accusa nei confronti della piattaforma web è di aver raccolto i dati personali dei minori. La Commissione federale del commercio (Ftc) dovrebbe annunciare la sua decisione su questo accordo a settembre, anticipa il New York Times, spiegando che se l’accordo verrà approvato dal ministero della Giustizia diventerà il più consistente mai raggiunto in un caso relativo alladei bambini. Ad aprile 2018, erano state 23 le organizzazioni di difesa dei diritti digitali e per la protezione dell’infanzia a depositare una denuncia presso la Ftc accusando YouTube di raccogliere informazioni personali di minorenni. In particolare: localizzazione, tipo di dispositivo utilizzato e numeri di telefono sarebbero stati ...

