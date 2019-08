YouTube cambia il contatore degli iscritti | perché scatta la rivoluzione

Su YouTube la maggior parte dei video nega i cambiamenti climatici : Protesta contro il cambiamento climatico (foto: Getty images) Cercando “cambiamenti climatici” su YouTube ci sono più probabilità di imbattersi in video che ne neghino l’effettiva e allarmante esistenza. Questo è quello che emerge dallo studio pubblicato da Joachim Allgaier, presidente del Society and Technology, Human Technology Center (HumTec) della Rwth Aachen University di Aquisgrana in Germania. Lo studio fa notare come, sfruttando il ...