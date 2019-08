Vuelta a España 2019 | quali sono i motivi per cui la maglia roja continua a cambiare

Vuelta Espana : ottava tappa a Arndt - Lopez cede la leadership : All’ottava tappa cambia ancora la maglia rossa in questa Vuelta Espana. Per la terza volta in appena una settimana Miguel Angel Lopez ha ceduto il simbolo del primato, preferendo lasciare ad altre squadre una parte del lavoro per controllare la corsa. Stavolta è stato Nicolas Edet a beneficiare della scelta tattica della Astana. Il corridore francese della Cofidis si è inserito in una fuga da lontano che non è stata inseguita dal gruppo ed è ...

Vuelta a España 2019 - risultato ottava tappa : Nikias Arndt si impone in volata tra i fuggitivi - Nicolas Edet nuova maglia rossa : Va in porto la fuga nell’ottava tappa della Vuelta a España 2019 e cambia nuovamente il possessore della maglia rossa. Sul traguardo di Igualada esulta il tedesco Nikias Arndt, che si impone allo sprint nel gruppetto dei fuggitivi, mettendosi alle spalle lo spagnolo Alex Aranburu e il belga Tosh Van der Sande. Con il vantaggio accumulato grazie a questa azione, il francese Nicolas Edet balza al comando della classifica generale, superando Miguel ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru : “Sensazioni migliori ma la gamba sinistra mi dà problemi. Spero di recuperare nei prossimi giorni” : La settima tappa della speranza, la settima tappa dell’ossigeno per Fabio Aru. Nonostante i postumi della caduta del primo giorno di questa Vuelta a España 2019 si facciano ancora sentire, il Cavaliere dei Quattro Mori spinge sui pedali e lotta contro il dolore della gamba sinistra e l’acido lattico dei suoi muscoli. La settima uscita iberica si temeva per quel che avrebbe potuto riservare l’Alto Mas de la Costa e invece il ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (31 agosto). Percorso movimentato - attenzione alle fughe : Prosegue all’insegna dell’imprevedibilità e dello spettacolo la Vuelta a España 2019. Dopo la straordinaria di Alejandro Valverde (Movistar) sul durissimo arrivo in salita di Mas de la Costa e la riconquista della maglia rossa da parte di Miguel Angel Lopez (Astana), il gruppo si appresta a vivere un’altra giornata piuttosto interessante. L’ottava tappa prenderà il via da Valls e si concluderà a Igualada per un totale di ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi : Valls-Igualada. Percorso - favoriti e altimetria. Strada insidiosa - terreno da fughe : Dopo tre arrivi in salita consecutivi, la 74esima edizione della Vuelta a España, oggi, affronterà una frazione di trasferimento. La Valls-Igualada, 167 km, infatti, non è certamente il tipo di tappa in cui assisteremo a grossi sconvolgimenti per quanto concerne le classifica generale. Sarà, verosimilmente, una giornata adatta alle fughe, anche se non bisogna sottovalutare l’eventuale volontà di alcuni corridori veloci che tengono in ...

Vuelta a España 2019 - è ormai una corsa a quattro per il successo finale. Valverde - Quintana - Roglic e Lopez i migliori in salita : I primi tre arrivi in salita consecutivi promettevano di emettere le prime sentenze sulla Vuelta a España 2019, così è stato. Da una serie di tanti possibili protagonisti per il successo finale, hanno risposto presente alle prime chiamate solo il magico quartetto composto dal campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar), dallo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) a cui si aggiungono i colombiani Miguel Angel Lopez (Astana) e Nairo Quintana ...

Vuelta a España 2019 - Alejandro Valverde sulle orme di Chris Horner. Sognando la vittoria all’alba dei 40 anni : Alejandro Valverde è un highlander e lo sta dimostrando anche in questa 74esima edizione della Vuelta a España. Il campione del mondo, sul Mas de la Costa, ha centrato il suo successo numero 12 tra le strade del grande giro spagnolo, mettendosi dietro corridori del calibro di Primoz Roglic, Miguel Angel Lopez e Nairo Quintana. In questo momento, in classifica generale, si trova a 16″ dalla maglia roja. La vittoria finale, dunque, memori ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru rientra nella top10. Il sardo punta a guadagnare posizioni nella terza settimana : Fabio Aru è entrato nella top10 della classifica generale al termine della settima tappa della Vuelta a España 2019. Il sardo, nonostante abbia dichiarato di soffrire ancora dei postumi per la caduta nella cronometro a squadre inaugurale, è riuscito a chiudere con un buon ottavo posto sull’Alto Mas de la Costa, tagliando il traguardo insieme al compagno di squadra Tadej Pogacar con un distacco di 51” da Alejandro Valverde. Il Cavaliere dei ...