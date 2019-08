Vodafone continua a rimodulare | da domani 2 euro in più per queste offerte

Vodafone Happy Friday continua anche a Ferragosto : ecco i premi per il 9 e 16 agosto : Vodafone Happy Friday continua anche a Ferr agosto : ecco i prossimi regali di venerdi 9 e 16 agosto . Siete curiosi di sapere quali saranno? L'articolo Vodafone Happy Friday continua anche a Ferr agosto : ecco i premi per il 9 e 16 agosto proviene da TuttoAndroid.

Vodafone continua a rimodulare : altre tre offerte da oggi costano 1 - 98 euro in più : Non è passato molto tempo dalle ultime, ma è già tempo di nuove e salate rimodulazioni in casa Vodafone, a causa delle quali da domani alcune offerte costeranno 1,98 euro in più la mese. L'articolo Vodafone continua a rimodulare: altre tre offerte da oggi costano 1,98 euro in più proviene da TuttoAndroid.