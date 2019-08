VIDEO Toto Wollf allarmato sull’incidente di Hamilton | “Vediamo i danni | speriamo di

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) L’incidente di Lewisha mandato in allarme tutto il box Mercedes che ora deve correre ai ripari per risolvere il problema e permettere al Campione del Mondo di disputare le qualifiche del GP del Belgio che scatteranno alle ore 15. Il team principalWolff ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Pensiamo che possiamo rimediare per la qualifica ma non sappiamo ancora. Abbiamo bisogno di mezz’ora per capire se c’è qualcosa di danneggiato, soprattutto al cambio. Dobbiamo provare a lottare con la Ferrari, sappiamo che Spa e Monza sono difficili per noi perché la velocità della Ferrari sul rettilineo è mostruosa e non è facile recuperare quei cinque decimi nelle curve. Il problema avuto ieri da Lopez sul suo motore è un allarme anche per noi“. Di seguito ilcon le dichiarazioni diWolff.WOLFF SULL’INCIDENTE DI ...

ARTEfr : Portrait du « Capo dei capi » de la Cosa nostra, Totò Riina, qui a ordonné l'assassinat de Giovanni Falcone, le jug… - SkyTG24 : #UltimOra Cinema, morto Carlo Delle Piane, aveva 83 anni. Iniziò a recitare con Sordi e Totò #canale50… - Ciscorosi : RT @gq_gianni: Il grande @VincenzoDeLuca sullo streaming?????? altro che Totò -