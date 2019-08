VIDEO F1 | GP Belgio 2019 | il confronto tra Ferrari e Mercedes nei tre settori di Spa

VIDEO F1 - GP Belgio : le gare epiche di Spa - i momenti più belli della storia : Spa è sempre stata teatro di gare spettacolari e avvincenti, il difficilissimo e sempre affascinante circuito delle Ardenne è la perfetta cornice per delle gare automibilistiche e rappresenta un pezzo di storia della Formula Uno con Gran Premi vibranti, grandi sorpassi, duelli da brivido. Di seguito il VIDEO che propone alcuni dei momenti più belli di sempre andati in scena a Spa. VIDEO I momenti EPICI A SPA IN FORMULA 1: ...

Diretta Formula 2/ Gp Belgio 2019 streaming VIDEO e tv : orario gara 1 - Spa - : Diretta Formula 2: info streaming video e tv, orario di gara 1 per il Gran Premio del Belgio 2019, in pista a Spa Francorchamps.

Formula 1/ Streaming VIDEO Sky Go qualifiche e FP3 Gp Belgio 2019 Spa : Formula 1 Streaming video Sky Go qualifiche e FP3 Gp Belgio 2019 Spa Francorchamps: orari tv, come seguire le due sessioni oggi, sabato 31 agosto 2019.

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : gli highlights delle prove libere di Spa : Il venerdì del Gran Premio del Belgio di Formula Uno 2019 si chiude nel migliore dei modi per la Ferrari con Charles Leclerc che ha sbaragliato la concorrenza rifilando oltre sei decimi al compagno di squadra Sebastian Vettel e otto alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Le Red Bull hanno sofferto ancora di più con Max Verstappen a 1.2 secondi e Alexander Albon ad oltre 1.6. Tutto semplice per la scuderia di Maranello? Fino a che si ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : motore in fiamme sulla Racing Point di Perez : Le FP2 del GP del Belgio 2019 di F1 per Sergio Perez sono state davvero impressionanti in positivo, con il pilota messicano della Racing Point che ha chiuso al quinto tempo totale e stava mostrando un passo eccezionale anche sul passo gara fino a pochi minuti dal termine. Qualcosa si è però improvvisamente rotto nel propulsore Mercedes della sua vettura e ora il problema principale sarà capire come si potrà ovviare al problema, con ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : problemi al motore vecchio per Max Verstappen nelle libere : Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio del Belgio 2019 per Max Verstappen. Il pilota olandese ha fatto fatica specialmente nel pomeriggio raccogliendo solo un deludente sesto tempo assoluto a 1″2 dalla prima delle Ferrari e addirittura alle spalle della Racing Point di Sergio Perez. Verstappen si è lamentato durante le FP2 via radio con la squadra per un presunto problema al motore della sua Red Bull che lo ...

VIDEO Kimi Raikkonen zoppica a Spa - stiramento alla gamba sinistra : correrà il GP del Belgio? : Kimi Raikkonen zoppica nel paddock di Spa dove nel weekend si disputa il GP del Belgio 2019, tradizionale tappa del Mondiale F1. Il finlandese si è infatti stirato un muscolo della gamba sinistra durante le vacanze estive praticando sport e dunque è molto affaticato, il pilota della Alfa Romeo si è messo al volante della sua monoposto ed è sceso regolarmente in pista nelle prove libere 1 del mattino ma la sua partecipazione alle qualifiche e ...

VIDEO Sebastian Vettel e Charles Leclerc dominano le FP1 del GP del Belgio - Ferrari scatenate a Spa : la classifica dei tempi : Sebastian Vettel ha giganteggiato nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2019 e ha fatto segnare il miglior tempo del venerdì mattina, giornata di rientro dalle vacanze per il Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc di un paio di decimi a dimostrazione dell’ottimo rendimento delle Rosse sul tracciato di Spa che sembra essere particolarmente congeniale alle caratteristiche delle vetture di ...

VIDEO Lance Stroll perde il telaio della Racing Point mentre corre la FP1 del GP del Belgio : Incredibile quanto è successo a Lance Stroll durante le prove ibere 1 del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul tracciato di Spa. Il pilota della Racing Point ha infatti perso parte del telaio: un pezzo consistente della zona sinistra della vettura si è infatti staccato a piena velocità. Il canadese è prontamente rientrato ai box e i meccanici si sono messi subito al lavoro per risolvere il problema. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO Ferrari con tante novità nel GP del Belgio - ala anteriore e posteriore a bassissimo carico : La Ferrari si è presentata con diverse novità al GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sullo storico tracciato di Spa. Le Rosse vanno a caccia della prima vittoria stagionale e il tracciato delle Ardenne sembra essere particolarmente congeniale alle Rosse che possono sfruttare al meglio tutta la loro velocità. Ala anteriore e ala posteriore sono a bassissimo carico, ci sono state delle modifiche sull’upper-flat rispetto ...

VIDEO/ Italia Belgio - 3-0 - highlights del match. Egonu stellare! - Europei Volley - : Video Italia Belgio, risultato finale 3-0,: gli highlights della partita di Volley femminile, valida per il girone B agli Europei 2019.

Diretta Italia Belgio/ Streaming VIDEO Rai : il duello a distanza - Europei volley - : Diretta Italia Belgio Streaming video Rai: cronaca e risultato live della partita che la nostra nazionale gioca agli Europei 2019 di volley femminile.

DIRETTA ITALIA BELGIO/ Streaming VIDEO Rai : i precedenti della partita - volley - : DIRETTA ITALIA BELGIO: info Streaming video tv Rai della partita di volley femminile, oggi per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020.