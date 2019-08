Versiliana 2019 | Appendino | “Favorevole all’accordo M5s-Pd e spero si formi un governo

Versiliana 2019 - “La fatica di cambiare” : segui la diretta dell’incontro con le due sindache M5s Virginia Raggi e Chiara Appendino : Ha preso il via giovedì 29 agosto al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta la Festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano. “La fatica di cambiare” si intitola l’incontro con le due sindache del Movimento 5 stelle di Torino e Roma, Chiara Appendino e Virginia Raggi. A intervistarle Andrea Scanzi e Paola Zanca. Guarda la diretta del dibattito L'articolo Versiliana 2019, “La fatica di cambiare”: segui la ...

Versiliana 2019 - Greco sulla lotta all’evasione : “200 miliardi nelle cassette di sicurezza” : Il procuratore di Milano Francesco Greco, ospite venerdì alla festa per i 10 anni del Fatto assieme al segretario della Cgil, Maurizio Landini per il dibattito “La Finanziaria pagata dai ladri”, moderato da Gianni Barbacetto, ha affrontato il tema della lotta all’evasione fiscale. “L’evasione è la prima emergenza criminale di questo Paese – ha detto Greco, per anni a capo del pool di Milano sui reati tributari – perché ogni anno l’Italia ha un ...

Versiliana 2019 - sulle concessioni autostradali Ponti fa la pace con Esposito (Pd) : “Rischio monopolio strategico. Governo intervenga” : “Se rinasco voglio fare il concessionario autostradale”, Stefano Esposito (Pd) non usa mezzi termini nel suo intervento alla festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano in corso al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta) “Se si vuole aggredire quel tema – ha detto ancora l’esponente dem – bisogna avere il coraggio di smettere di dare le proroghe e mandare le concessioni a gara europea”, lamentando ...

Versiliana 2019 - Landini : “Pd-M5S? Basta campagna elettorale. Ora risolvere i problemi” : Alle tensioni tra M5s e Pd seguite all’ultimatum di Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Giuseppe Conte, Maurizio Landini, intervenuto alla festa dei 10 anni de Il Fatto Quotidiano, evita di entrare nel merito: “Non compete a me dire su questo, rispetto la discussione in corso, ma penso che sia giusto il momento in cui con serietà ognuno s’assuma le proprie responsabilità ed intendo con ...

Versiliana 2019 - Landini alla festa del Fatto : “Governo ripristini l’articolo 18 e lo estenda” : “Quando parlo di statuto dei lavoratori” l’eventuale nuovo governo “ripristini l’articolo 18 e lo estenda a tutte le forme di lavoro per non creare competizione al ribasso tra i lavoratori”. Così Maurizio Landini alla festa del Fatto Quotidiano, in corso alla Versiliana (Marina di Pietrasanta) nel suo ragionamento sul governo incaricato e dopo aver detto se vuol “cancellare o no il Job’s Act“. ...

Versiliana 2019 - Stefano Esposito e Marco Ponti : “Tav si o no”. La diretta del dibattito : Alla festa del Fatto Quotidiano il dibattito “TAV si o no” con Stefano Esposito e Marco Ponti moderato da Virginia Della Sala L'articolo Versiliana 2019, Stefano Esposito e Marco Ponti: “Tav si o no”. La diretta del dibattito proviene da Il Fatto Quotidiano.

Versiliana 2019 - Ilaria Cucchi alla festa del Fatto. Standing ovation del pubblico : alla festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano l’incontro Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo hanno raccontato la loro vicenda umana e professionale nell’incontro “Dieci anni dal buio alla luce”. Al momento dell’ingresso nell’area caffè del Parco La Versiliana di Ilaria Cucchi il publico ha reagito tributandole una Standing ovation L'articolo Versiliana 2019, Ilaria Cucchi alla festa del Fatto. Standing ovation del ...

Versiliana 2019 - Legambiente - Enel X e comune di Torino si confrontano sulla mobilità del futuro. Rivedi il dibattito : “Come ci sposteremo in futuro“, questo il titolo del secondo incontro in programma per la giornata di venerdì nell’ambito della festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, in corso al Parco la Versiliana dal 30 agosto al 1 settembre a Marina di Pietrasanta. L’assessore ai trasporti del comune di Torino Maria Lapietra, l’amministratore delegato di Enel X Francesco Venturini e il vicepresidente di Legambiente Edoardo ...

