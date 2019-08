Veronica Ciardi e il ritorno di fiamma con Federico Bernardeschi | «I due sono diventati

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono diventati genitori : l’annuncio in radio : “Le ragazze che impazziscono per Federico Bernardeschi devono continuare a impazzire per lui ma in un’altra versione, nella versione papà. Perché Bernardeschi, con massima riservatezza e con riserbo assoluto, senza alcuna voglia di apparire, è diventato da pochi mesi papà. E lo ha fatto in silenzio, custodendo gelosamente la sua privacy e quella della compagnia Veronica”: con queste parole il giornalista di Chi e autore ...

“Federico Bernardeschi papà - il calciatore della Juventus e Veronica Ciardi hanno avuto un figlio” : Federico Bernardeschi è diventato papà. A dare la notizia è stato Gabriele Parpiglia. Ai microfoni di Andrea e Michele su Radio Deejay, ha fatto sapere che il calciatore della Juventus e della Nazionale e la compagna, l'ex concorrente del 'Grande Fratello' Veronica Ciardi, sono diventati genitori già diversi mesi fa. Federico Bernardeschi, attualmente concentrato sul Campionato di Serie A, e l'ex concorrente del ‘Grande Fratello' Veronica ...

Bernardeschi avvistato con Veronica Ciardi : tra i due un possibile ritorno di fiamma : I giocatori della Juventus ormai da un mese hanno terminato le loro vacanze e adesso stanno lavorando intensamente per preparare l'esordio in campionato. Nei prossimi giorni in casa bianconera lo staff tecnico dovrà risolvere i dubbi di formazione che riguardano soprattutto l'attacco. Tra i possibili candidati ad una maglia da titolare c'è anche Federico Bernardeschi, che è uno dei giocatori che Maurizio Sarri stima moltissimo. Il numero 33 ...