Verona,escursionista trovato senza vita

Il giovanedi 27 anni, di Pegognaga (MN), in vacanza sul Lago di Garda, è stato ri. Era uscito ieri mattina per un'escursione. Scivolando da un sentiero per una decina di metri, aveva riportato traumi letali. Il suo corpo è stato rinvenuto nella notte in Rio Mondrago, località Fumane, nel Veronese. I genitori avevano chiesto aiuto non vedendolo rientrare. La salma è stata recuperata stamane con un elicottero.(Di sabato 31 agosto 2019)