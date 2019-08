Venezia 2019 | la Siae premia Pannone e Sparagna per ‘Scherza con i fanti’

Venezia2019 - Giacomelli e Lodeserto vincono ‘I love Gai’ per giovani registi : Venezia, 31 ago. (Adnkronos) - Sono Damiano Giacomelli con ‘La storia vecchia’ e Arianna Lodeserto con ‘Le case che eravamo’ i vincitori della quarta edizione di ‘I love Gai’, il concorso ideato dalla SIAE per scoprire e promuovere i giovani talenti italiani del cinema. I quindici corti finalisti so

Venezia 2019 - Brad Pitt : “Sono un miracolato che ha vinto la Lotteria” : Brad Pitt è sempre Brad Pitt. Ma guai a dire che è ancora un sex symbol (nonostante lo sia, eccome): “Quando mi dicono che sono ancora un sex symbol, scuoto la testa e svicolo“, ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. È lui la vera star del Festival del Cinema di Venezia. Anzi, la vera stella, per restare nell’ambito del film che presenta, Ad Astra. Dal regista James Gray, storia di un astronauta che ...

Mostra del cinema di Venezia 2019 - la programmazione di Sky : in anteprima Van Gogh con Williem Defoe : Da mercoledì 28 fino a sabato 31 agosto, in occasione della 76ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre), Sky cinema propone la programmazione dedicata Film da leoni. Due appuntamenti al giorno, in prima e seconda serata su Sky cinema Due, con una selezione di titoli premiati nelle edizioni precedenti della Mostra, tra cui la prima tv di Van Gogh – sulla soglia dell’eternità. I titoli ...

Festival di Venezia 2019 : Brad Pitt e gli altri uomini che fanno tendenza : Brad PittBrad PittBrad PittBrad PittBrad PittBrad PittGhaliGhaliNicholas HoultNon è affatto iniziato male il Festival del Cinema di Venezia 2019 in quanto a quote azzurre. Siamo abituati a guardare i look delle dive, i loro make-up, le acconciature scenografiche e gli abiti che rubano la scena sul red carpet, ma per sana par condicio ci sentiamo di dover dare il giusto valore anche al reparto maschile. Fosse solo per il fatto che in seconda ...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - Sandra Milo presenta il nuovo amore sul red carpet : Venezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaL’età sembra essere solo un numero per Sandra Milo, 86 anni già compiuti solo all’anagrafe. L’attrice sfila piena di grazia in un abito che sente totalmente suo, muove le mani, saluta i fotografi. E non è da sola. La musa di Fellini ...

Festival del cinema di Venezia 2019 - Giusy Versace con protesi e tacco alto è incantevole : Sul red carpet del Festival del cinema di Venezia arriva, bellissima, Giusy Versace. Abito scuro decorato come il disegno che è stato fatto sulle protesi, tacco alto, viso radioso, Giusy è incantevole. La vincitrice di Ballando con le Stelle è insieme a Jo Squillo e Francesca Carollo per presentare “Donne in prigione si raccontano”, un docu-film che porta la narrazione dentro le carceri femminili e dà alle detenute la possibilità di ...

76^ Festival del Cinema di Venezia 2019 : secondo giorno di karmesse : Da ieri, 28 agosto 2019, la 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è entrata nel vivo. Grande successo per la Cerimonia d'apertura presentata da una madrina d'eccezione: l'attrice Alessandra Mastronardi. La giornata di oggi, 29 agosto, invece, vedrà in programma la presentazione del film 'Ad Astra' di James Gray con l'attore Brad Pitt. Proprio oggi, alle ore 14.00 verrà presentato il film in conferenza con lo stesso attore e ...

Sandra Milo a Venezia 2019 con Alessandro Rorato - imprenditore 49enne e suo nuovo compagno : Sandra Milo e Alessandro Rorato sembrerebbero fare sul serio. L’attrice 86enne e il giovane compagno (37 anni di meno) hanno partecipato in coppia alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. Rorato ha sfilato sul red carpet insieme alla diva e anche se non ci sono stati gesti di palese tenerezza, è palese si tratto di una presentazione ufficiale.Continua a leggere

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - Brad Pitt dal Lido agli Oscar? : A una sera dal red carpet inaugurale, la prima grande stella della Mostra del Cinema di Venezia 2019 è lui, Brad Pitt, di ritorno al festival a 11 anni da Burn after reading e reduce dal 'rivale' Cannes, dov'era in concorso col nono film di Tarantino, che, però è tornato a casa senza premi. Con la competizione per un Leone, la più antica del Cinema e ultimamente anche la più baciata dal successo agli ...

Festival di Venezia 2019 - Juliette Binoche conquista il red carpet con onde wet : Catherine DeneuveStefania RoccaGiulia ValentinaSofia RichieAlessandra MastronardiValeria GolinoMartha HuntBarbara PalvinIsabella FerrariIsabeli FontanaElsa HoskJuliette BinocheCandice SwanepoelGrandi film, certo, ma non solo. Al Festival di Venezia sfilano anche i beauty look più scenografici, con star ben felici di mostrarsi sui red carpet, rese indimenticabili dalle mani di truccatori, facialist e hair style stellati. PRONTI, PARTENZA, ...

Festival del cinema di Venezia 2019 - photocall della madrina Alessandra Mastronardi - : Fonte foto: La PresseFestival del cinema di Venezia 2019, photocall della madrina Alessandra Mastronardi 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Ai nastri di partenza la nuova edizione della Kermesse cinematografica che infiamma il Lido

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - i voti ai look delle star : Alessandra Mastronardi in Giorgio ArmaniAlessandra Mastronardi in Giorgio ArmaniTutto pronto in quel del Lido, a Venezia, per tagliare ufficialmente e in grande stile i nastri di partenza della 76esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Trepidante l’attesa per star, starlette, film, red carpet e feste esclusive che animeranno freneticamente i 10 giorni di festival in Laguna. In attesa del red carpet inaugurale ...

Venezia 2019 in tv : la programmazione speciale Rai - Sky e Iris : La 76esima Mostra del Cinema di Venezia alza ufficiosamente il sipario questa sera, martedì 27 agosto 2019, con il primo red carpet per iniziare la sua 'programmazione' a partire da domani, mercoledì 28 agosto e fino al 7 settembre. La copertura ufficiale viene offerta dalla Rai, con Rai Movie tv ufficiale dell’edizione 2019, mentre Sky propone ai propri abbonati una selezione di film premiati alla Mostra. Ma procediamo con calma. Venezia ...

