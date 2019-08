Vacanze all’isola d' Elba per Vanessa Incontrada

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) All'isola d'per una vacanza insieme al figlio,è stata fotografata in tutta la sua fulminante bellezzaPerleancora non sono finite. La celebre attrice e presentatrice da tempo vive a Follonica, ma di recente ha trascorso una vacanzad’insieme al figlio. E come ha riportato "Gente", per lanon esiste relax. Il settimanale infatti ha fotografato la celebre attrice fra sport d’acqua, tuffi e bagni di sole. Cosa è saltato all’occhio? Il suo fisico mozzafiato.Tutti siamo a conoscenza delle forme giunoniche di, come tutti hanno apprezzato i suoi lunghi capelli ramati e il sorriso contagiante. Nessuno però aveva mai visto lafasciata in un costume intero bianco con un perfetto lato b in bella mostra. È senza trucco, ha i capelli raccolti in un semplice chignon, eppure ...

serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: Mar Rosso: apre il nuovo Turisanda Inconfondibile Pyramisa Beach Resort a Sharm el Sheikh (di fronte all’isola di Tira… - ABenedetti32 : RT @TurismoItaliaNw: Mar Rosso: apre il nuovo Turisanda Inconfondibile Pyramisa Beach Resort a Sharm el Sheikh (di fronte all’isola di Tira… - giornalista3 : RT @TurismoItaliaNw: Mar Rosso: apre il nuovo Turisanda Inconfondibile Pyramisa Beach Resort a Sharm el Sheikh (di fronte all’isola di Tira… -