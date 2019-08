Usa, spari partita football: 10 feriti

Sono almeno 10 le persone rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta dopo unadidi un liceo della città di Mobile, in Alabama. La polizia ha reso noto che la maggior parte deisono giovani tra i 15 e i 18 anni. Delle persone rimaste ferite, 5 versano in gravi condizioni. La vicenda è ancora da chiarire. Non è chiaro se prima della sparatoria ci sia stata una rissa. La polizia ha posto in stato di fermo due persone.(Di sabato 31 agosto 2019)