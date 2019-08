USA | mamma costringe le figliolette ad atti sessuali in webcam per compiacere il fidanzato

Mamma abUSA del figlio nel giorno del primo suo compleanno : il piccolo muore con 89 ferite : Hoss Wayne Benham, di Cullman, in Alabama, è morto nel giorno del suo primo compleanno torturato e abusato dalla Mamma e dal suo compagno. Sul suo corpo sono state trovate 89 ferite, di cui molte sul collo, la testa e i genitali, a conferma della violenza subita. La coppia si è difesa affermando che il piccolo era annegato nella vasca da bagno: "È davvero incredibile quello che è successo a questo bambino". I fatti risalgono a circa 5 anni fa: ...

Mamma Annalisa muore a 35 anni sotto i ferri - medici sotto accUSA : Era entrata in sala operatoria con il sorriso Annalisa Zizza. Per lei, quell’intervento a lungo desiderato, era l’inizio di una vita. Una vita migliore, che le avrebbe permesso di colorare di mille colori un’esistenza già brillante. Invece, da quella sala operatoria con le luci bianche Annalisa Zizza non è uscita più. Non si è più svegliata dal lettino della clinica Mater Dei di Bari dopo un intervento per un bendaggio gastrico al quale aveva ...

Mamma beluga muore durante il parto - forse a caUSA nostra. Le immagini strazianti : La carcassa di una giovane beluga incinta è stata recuperata nelle acque del Quebec canadese. Il mammifero marino sarebbe morto a causa di un parto complicato; la testa del suo piccolo spuntava infatti dal canale vaginale. Gli scienziati hanno trovato altre femmine nelle stesse condizioni. Una possibile causa sono gli inquinanti chiamati ritardanti di fiamma bromurati, rilevati nei tessuti dei beluga sin dagli anni '90. Queste sostanze hanno un ...

RagUSA - investita e uccisa da un'auto - l'appello della mamma : 'Ridatemi il cellulare' : Stava andando a buttare la spazzatura dopo aver finito, come ogni giorno, il suo turno serale in un ristorante di Cava d'Aliga, frazione balneare di Scicli, Comune in provincia di Ragusa, quando è stata travolta e uccisa da un'auto. Martina Aprile, 24 anni, giovanissima mamma a tempo pieno, come si era definita sul suo profilo Facebook, è morta sul colpo. Ad ucciderla, domenica scorsa, è stato Carmelo Ferraro, 34 anni, poi risultato positivo ...

RagUSA : giovane mamma falciata da auto - arrestato conducente positivo a cocaina : Palermo, 15 ug. (AdnKronos) – E’ stato arrestato il conducente dell’utilitaria che la notte scorsa ha falciato a ucciso una giovane mamma a Scicli, nel Ragusano. L’uomo è risultato positivo alla cocaina. La giovane donna di 24 anni stava terminando il servizio di cameriera nel vicino ristorante L’ancora di Cava d’Aliga quando è stata travolta dall’auto. La donna intenta a gettare la spazzatura del ...

Caso RagUSA - quando la mamma di Antonio Logli disse : “Roberta non se ne sarebbe andata” : "Roberta da sola non sarebbe partita" lo dice Giancarla Tabucchi, la madre di Antonio Logli, all'indomani della scomparsa della nuora Roberta Ragusa, da Gello San Giuliano Terme. La madre di Logli, oggi imputato per omicidio e occultamento di cadavere, nei primi mesi della scomparsa aveva espresso al marito Valdemaro la convinzione che Roberta non avrebbe mai lasciato la famiglia. Oggi i figli sono convinti che sia andata via ...

La mamma è viva! Il racconto choc dei figli di Roberta RagUSA : Parole importanti quelle che hanno pronunciato i figli di Roberta Ragusa, la donna scomparsa la notte a cavallo fra 13 e 14 gennaio 2012 a Gello di San Giuliano Terme (Pisa) e che vede come unico imputato responsabile il marito, Antonio Logli. “Speriamo non si sia rifatta una vita senza di noi. Papà non l’ha uccisa”, hanno detto a Nuzzi durante l’intervista rilasciata a Quarto Grado.\\ Alessia, che aveva solo 11 anni quando la madre è ...