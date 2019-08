Usa | accoltellato in carcere l’assassino di Bob Kennedy | ricoverato in condizioni stabili

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) È statoinSirhan Sirhan, l’assassino di Bobd’urgenza in ospedale, si trova ora “in”, come hanno fatto sapere i funzionari del penitenziario di San Diego, in California, in cui l’uomo si trova detenuto da 50 anni con l’accusa di omicidio. L’aggressione è avvenuta alle 2.21 ora locale: “Gli agenti hanno risposto rapidamente e hanno trovato un detenuto ferito a coltellate. Trasportato in un ospedale esterno” alla prigione “per cure mediche, si trova attualmente in“, fa sapere il dipartimento penitenziario californiano in una nota precisando che “il sospetto per l’attacco è stato identificato ed è stato messo in isolamento mentre sono state avviate le indagini”. Il portavoce dei vigili del fuoco, il capitano Thomas Shoots, ha riferito ...

