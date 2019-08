US Open – Non c’è scampo per Yastremska e Kenin al terzo turno | Svitolina e Keys si

US Open – Paolo Lorenzi non può nulla al cospetto di Wawrinka - lo svizzero avanza agli ottavi di finale : Il tennista azzurro si arrende in tre set al proprio avversario svizzero, fallendo così l’accesso agli ottavi nell’ultimo slam stagionale Paolo Lorenzi non riesce a staccare il pass per gli ottavi di finale degli US Open, il tennista italiano si arrende in tre set a Stan Wawrinka, abile ad imporsi in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6, 7-6 dopo tre ore di battaglia. AFP/LaPresse Un match davvero equilibrato, risolto dallo ...

Matteo Salvini indagato per Open Arms - non è finita qui : assalto dei pm - Capitano senza paracadute : «Non vi libererete di me» ha detto ieri Salvini tornando a denunciare il complotto internazionale dal quale sarebbe nato il governo giallorosso, che l' Europa ha accolto come il Bambin Gesù. Pronti via, poco dopo il ministro dell' Interno uscente ha dovuto annunciare che c' è un' altra indagine cont

Open Arms - giudice dispone dissequestro della nave. Salvini : “Indagine contro di me - non ho paura” : Il gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato il sequestro della Open Arms. Il provvedimento era stato disposto dal capo della procura, Luigi Patronaggio, il 20 agosto. Disposta contestualmente la restituzione della nave alla ong. Secondo il magistrato, infatti, "non sussistono" esigenze probatorie e all'equipaggio non viene ascritta "alcuna responsabilità".Continua a leggere

Open Arms - gip convalida sequestro ma la nave può tornare in mare : “Migranti trattenuti contro volontà - ma l’ong non è responsabile” : sequestro convalidato, ma senza trattenere la nave. Così ha deciso il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, in merito alla vicenda Open Arms, l’imbarcazione della ong spagnola rimasta bloccata in mare per 19 giorni. Secondo il giudice, infatti, “sussiste il fumus del reato di sequestro di persona da parte dei pubblici ufficiali in corso di identificazioni”, ma “non sussistono esigenze probatorie anche in ...

US Open – Federer batte Dzumhur ma fa autocritica : “non è la prima volta che fatico ad entrare in partita…” : Il tennista svizzero ha staccato il pass per il terzo turno degli US Open, faticando oltre il dovuto contro Dzumhur Roger Federer avanza al terzo turno degli US Open ma non brilla, concedendo a Dzumhur un set prima di chiudere la contesa in rimonta travolgendolo. AFP/LaPresse Una prestazione non proprio esaltante di King Roger, che nel post gara ha espresso il proprio punto di vista sul livello di tennis mostrato: “non è certo la ...

US Open – Allarme Djokovic - il serbo alle prese con problemi alla spalla : “non so se sarà in grado di giocare il terzo turno…” : Il serbo ha chiesto l’intervento del fisioterapista durante il match contro Londero, riuscendo comunque a vincere in tre set Suona l’allarme per Novak Djokovic, costretto a convivere con problemi alla spalla che non gli lasciano tregua. Il serbo ha staccato il pass per il terzo turno degli US Open stendendo l’argentino Londero, ma nel corso del primo set ha richiesto l’intervento del fisioterapista per mettere a ...

US Open – Allarme Djokovic - il serbo alle prese con problemi alla spalla : “è difficile non pensarci…” : Il serbo ha chiesto l’intervento del fisioterapista durante il match contro Londero, riuscendo comunque a vincere in tre set Suona l’allarme per Novak Djokovic, costretto a convivere con problemi alla spalla che non gli lasciano tregua. Il serbo ha staccato il pass per il terzo turno degli US Open stendendo l’argentino Londero, ma nel corso del primo set ha richiesto l’intervento del fisioterapista per mettere a ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Cancellati per pioggia tutti i match sui campi non coperti - ok Federer - Svitolina - Pliskova e Keys - forfait di Coric : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

US Open – Svitolina non stecca : Venus Williams eliminata al secondo turno : Elina Svitolina elimina Venus Williams al secondo turno degli US Open: la tennista ucraina si impone in due set Dura 1 ora e 53 minuti la sfida del secondo turno degl US Open fra Elina Svitolina e Venus Williams. Il match, vista la caratura delle due atlete in gara, era uno dei più attesi dei 32esimi di finale e non ha deluso le attese: Elina Svitolina è riuscita ad imporsi sulla pluricampionessa Slam americana in 2 set, trionfando con il ...

US Open – Kyrgios ritratta dopo l’attacco shock all’ATP : “non è corrotta - ma…” : Kyrgios cerca di metterci una pezza: l’australiano ritratta dopo le dure affermazioni contro l’ATP dopo l’esordio agli US Open Nick Kyrgios sa come essere sempre al centro dell’attenzione: il tennista australiano riesce sempre, in un modo o nell’altro, a far parlare di sè, ma non solo per i risultati ottenuti in campo. dopo la vittoria al primo turno degli US Open: Kyrgios ha rilasciato delle affermazioni ...

US Open – Gasquet non può nulla contro Berrettini - l’azzurro allarga la colonia italiana al secondo turno : Il tennista azzurro supera in quattro set il francese, staccando così il pass per il secondo turno dell’ultimo slam stagionale Matteo Berrettini allarga la colonia italiana nel secondo turno degli US Open, ultimo slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di New York. Dopo Lorenzi e Sonego, anche il numero 25 della classifica ATP avanza nel torneo statunitense, stendendo in quattro set Richard Gasquet con il risultato di ...

LIVE Berrettini-Gasquet - US Open 2019 in DIRETTA : 4-3 - l’azzurro soffre al servizio - ma non subisce break : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 AGOSTO) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (27 AGOSTO) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Sbaglia di dritto il recupero Berrettini, tiene Gasquet Vantaggio Gasquet, servizio e dritto incrociato 40-40 Mette di nuovo in rete il dritto Gasquet 40-30 Prima esterna vincente di Gasquet 30-30 Doppio fallo di Gasquet 30-15 ...

US Open – Niente birra per Boris Becker a New York : “la commessa non ha creduto che avessi 51 anni!” : Simpatica disavventura per Boris Becker che, al supermercato di New York, si è visto negare l’acquisto di una birra: senza documento, la commessa non ha creduto che avesse 51 anni! Boris Becker è presente agli US Open in qualità di commentatore per Eurosport dunque, rispetto ai tennisti impegnati in gara, ha un po’ più di tempo libero da passare nella splendida New York magari sorseggiando una bella birra fresca. Ammesso che ...

US Open 2019 - Paolo Lorenzi : “Vincere queste battaglie è il motivo per cui continuo a giocare”. Andreas Seppi : “Non ho sfruttato le occasioni” : L’unica vittoria italiana nella prima giornata degli US Open 2019 porta la firma di Paolo Lorenzi, capace di aggiudicarsi in rimonta la sfida con il giovanissimo statunitense Zachary Svajda per 3-6 6-7 6-4 7-6 6-2 grazie alla consueta tenacia e alla capacità di non concedere nulla anche nei momenti di maggiore difficoltà. Il 38enne azzurro incontrerà al secondo turno il serbo Miomir Kecmanovic e dovrà alzare il proprio livello per puntare ...