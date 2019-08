US Open 2019 | sesta giornata | si concludono i terzi turni Berrettini vuole gli ottavi

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Matteo Berrettini a caccia degli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del terzo turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero 24 del ...

Berrettini-Popyrin - US Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Matteo Berrettini continua la propria corsa e, dopo aver eliminato nel primo turno degli US Open Richard Gasquet, ha sconfitto anche l’australiano Jordan Thompson in 4 set (7-5, 7-6, 4-6, 6-1) e accede al terzo round. Una prova di grande solidità quella di Matteo che ora affronterà quest’oggi (non prima delle 21.30 italiane) nel prossimo turno il giovane aussie Alexei Popyrin. Un match, sulla carta, alla portata del romano che vuol ...

US Open 2019 : Roger Federer alza il livello - Djokovic risponde. In semifinale la rivincita di Wimbledon? : Storie di rivalità, storie di opposti. In competizioni così serrate l’interpretazione diversa anima sempre la contesa. E’ il caso dello US Open di tennis e del dualismo nella parte alta del tabellone del singolare maschile tra lo svizzero Roger Federer (n.3 del mondo) e il serbo Novak Djokovic (n.1 del ranking), detentore del titolo a New York. I due continuano a esprimere il loro talento in campo, già consapevoli che vi potrebbe ...

US Open 2019 : Novak Djokovic supera Denis Kudla e le apprensioni per la spalla - sarà ottavo spettacolo con Stan Wawrinka : Novak Djokovic si qualifica per gli ottavi di finale degli US Open per la dodicesima volta. Il serbo, che quando è arrivato alla seconda settimana a Flushing Meadows ha sempre raggiunto come minimo la semifinale (e, 2017 a parte, in cui era assente, dal 2007 non manca quell’appuntamento), supera con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 l’americano Denis Kudla, che ha impedito a Dusan Lajovic di dare vita a un derby. Agli ottavi, dunque, sarà ...

US Open 2019 - tutti gli italiani in campo oggi (31 agosto). Orari - programma - tv e streaming : Sesta giornata degli US Open di tennis: gli organizzatori hanno comunicato l’ordine di gioco completo in programma oggi, sabato 31 agosto. Per quanto riguarda gli italiani, è rimasto in gara il solo Matteo Berrettini, il quale sfiderà ancora una volta un australiano, Alexey Popyrin. Le partite saranno visibili in tv su Eurosport 1 ed in streaming su Eurosport Player e DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale generale degli ...

US Open 2019 oggi in tv (31 agosto) : programma - ordine di gioco - orari e streaming : E’ tempo di day-6 a New York (Stati Uniti) per questa edizione 2019 dello US Open di tennis. Si andrà a completare il quadro dei qualifiche agli ottavi di finale del Major americano. Tornerà in campo il n.2 del mondo Rafael Nadal che dovrà vedersela contro il coreano Hyeon Chung. I favori del pronostico sono tutti per Rafa, desideroso di raggiungere la seconda settimana dello Slam. Nella sessione serale molto affascinante il confronto tra ...

US Open 2019 : i risultati del tabellone femminile (30 Agosto). Serena Williams avanti senza problemi - soffre Pliskova - bene Barty e Svitolina : Sono cominciati i match di terzo turno nel tabellone femminile agli US Open 2019. Tutto facile per Serena Williams, che si è qualificata per gli ottavi di finale dello Slam di casa dopo aver sconfitto nettamente la ceca Karolina Muchhova con il punteggio di 6-3 6-2. Adesso per la ex numero uno del mondo ci sarà una sfida insidiosa contro la croata Petra Martic, che ha superato in due set la lettone Anastasija Sevastova per 6-4 6-3. Vittoria ...

US Open 2019 : Paolo Lorenzi lotta ma deve cedere in tre set a Stan Wawrinka : Nel match di terzo turno del singolare maschile degli US Open 2019 Paolo Lorenzi ha lottato come suo solito ma ha dovuto cedere allo svizzero Stan Wawrinka col punteggio di 6-4 7-6 7-6. Le prime palle break del match, due, arrivano nel quarto game del primo set e sono a favore di Wawrinka, ma Lorenzi le annulla entrambe, nel sesto gioco però il 37enne nativo di Roma e cresciuto a Siena deve cedere il servizio per poi operare subito il ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Federer e Pliskova agli ottavi. Lorenzi sfida Wawrinka : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...