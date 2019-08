Uomo mette un annuncio sui social per trovare una donna e posta una foto sua e della sua

Ricco Uomo d’affari decide di farsi abbandonare in un’isola sperduta e deserta per smettere di fumare : Un uomo di 56 anni benestante, dirigente della NM Rothschild & Son ha deciso di smettere di fumare e per farlo ha fatto qualcosa di originale. L’uomo ha raccontato che da 43 anni fuma 30 sigarette al giorno e ha tentato di tutto per smettere, dall’agopuntura, all’ipnosi, finendo alle terapie di fumo ma senza mai raggiungere il risultato sperato. Così ha deciso di tentare una delle ultime possibilità. Con un motoscafo si è fatto ...

Uomo mette un annuncio su internet per cercare una donna - la moglie risponde “Prepara le valigie che a casa trovi l’avvocato maiale bastardo“. : Che i social stiano facendo tanti danni questo è ormai certo C’è chi riesce ad usarli in modo discreto e non farsi mai scoprire dal compagno/compagna c’è, invece, chi magari ha meno esperienza e si fa scoprire subito con conseguenze facilmente immaginabili. Il caso di Fausto è uno di questi. L’Uomo, sposato con figli ha messo questo annuncio su facebook: : “Sposato con figli, cerco esperienza extraconiugale se ci siete zona Ravenna ...

Come riconoscere i tipi di giacca da Uomo (e quando metterli) : Nelle puntate precedenti:TEORIA [01. Brutti, poveri e dignitosi] – [02. Il puzzle invisibile] – [06. Come evitare di buttare soldi] – [10. Non devi essere elegante, solo appropriato]PRATICA [03. Come scegliere le scarpe] – [04. Scarpe formali e scazzate][05. Come scegliere i calzini] – [07. Come scegliere i pantaloni] – [08. Come scegliere i jeans] – [09. Come scegliere la cintura] – [11. Come scegliere la ...

Luca Parmitano dall’ISS : “Il riscaldamento globale è il nostro nemico numero 1 - metterò tutto l’impegno” perché l’Uomo possa andare sulla luna : “Dopo sei anni dall’ultima missione, non ho ancora avuto molto tempo per vedere fuori dalla Cupola” della Stazione Spaziale Internazionale “ma il pianeta sembra un po’ diverso“. Lo afferma l’astronauta italiano Luca Parmitano, che nel primo pomeriggio di oggi ha partecipato al primo collegamento con i giornalisti direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale ...

Accadde oggi - 20 luglio 1969 : l’Uomo mette piede sulla Luna : Cinquant’anni. Sono passati già 50 anni dalla missione Apollo 11, la prima a portare l’uomo sulla Luna. Partito dal Kennedy Space Center il 16 luglio, Apollo 11 vide Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin come membro dell’equipaggio. Il 20 luglio del 1969 il modulo Lunare chiamato “Eagle” venne separato dal “Columbia“. Collins rimase a bordo del Columbia, mentre l’Eagle con Armstrong e Aldrin, scese sulla ...