Una fotografa svolge un lavoro sui senza tetto e la sua vita viene sconvolta da ciò che

(Di sabato 31 agosto 2019) Una donna, Diana Kim, è unaad Honolulu, alle Hawaii, e un giorno ha deciso di fare unsuidocumentando, con gli scatti fotografici, la loro. Durante uno dei giorni trascorsi per strada ad immortalare i, ha trovato suo padre del quale non aveva più notizie da tantissimo tempo che, ormai affetto da una grave schizofrenia, non l’ha riconosciuta neppure. La donna non si è data per vinta ed è andata a trovarlo e a parlargli anche ne giorni successivi ma l’uomo non le dava l’impressione di accorgersi della sua pre. Un giorno un amico che la ha detto che il padre aveva avuto un attacco di cuore e che era stato ricoverato in ospedale. Lei è andata a trovarlo e hanno parlato un po’ perché l’uomo, curato dai sanitari, aveva ritrovato un pò di lucidità. Dopo un po’ di tempo la donna ha ricevuto una telefonata dal padre che le ...

