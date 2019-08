Ultime Notizie Roma del 31-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio leader pentastellato Di Maio forza la mano nell’ incontro con il premier incaricato con te li consegna a 20 punti del programma del movimento e conferma la consultazione sulla piattaforma Rousseau tra le priorità dei grillini non c’è la modifica dei decreti sicurezza un’altra ragione di scontro con il ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Giuseppe Conte e le consultazioni - 31 agosto 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi: Terminate le consultazioni di Giuseppe Conte; Pd e 5Stelle gli incontri proseguono, 31 agosto 2019,

Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura il presidente della commissione Ue junker in una lettera al Presidente del Parlamento Europeo Sassoli sottolinea l’urgenza di una soluzione della questione dei migranti cosa riforma del regolamento di Dublino Intanto il personale della Mare Ionio ha chiesto all’Italia di poter entrare in porto ...

Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno si è concluso il programma di consultazione del presidente incaricato Giuseppe conte con i partiti lungo colloquio con PD e Movimento 5 Stelle la delegazione guidata da Zingaretti ha chiesto un programma di svolta per il paese capra una nuova stagione politica per dire dal taglio delle tasse per isola rimedio basi e dal ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora - Cassazione : Berlusconi vince contro Veronica Lario : Ultime notizie, ultim'ora Oggi 30 agosto 2019. Cassazione dà ragione a Berlusconi nella battaglia legale con l'ex moglie Veronica Lario.

