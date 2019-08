Tutti gli aneddoti su Lady Diana

US Open 2019 - Tutti gli italiani in campo oggi (31 agosto). Orari - programma - tv e streaming : Sesta giornata degli US Open di tennis: gli organizzatori hanno comunicato l’ordine di gioco completo in programma oggi, sabato 31 agosto. Per quanto riguarda gli italiani, è rimasto in gara il solo Matteo Berrettini, il quale sfiderà ancora una volta un australiano, Alexey Popyrin. Le partite saranno visibili in tv su Eurosport 1 ed in streaming su Eurosport Player e DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale generale degli ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di sabato 31 agosto. Tutti gli italiani in gara : Oggi (sabato 31 agosto) si svolgerà la settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Canottaggio a Linz (Austria). Il programma prevede lo svolgimento del primo blocco di finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Saranno sei gli equipaggi azzurri che, dopo aver ottenuto il pass di qualificazione per Tokyo 2020, proveranno a lasciare ulteriormente il segno conquistando una medaglia. Le gare odierne saranno trasmesse in diretta tv su ...

FIBA Basketball World Cup 2019 - Tutti con gli azzurri in diretta su Sky Sport : Italia protagonista dell’estate Sportiva di Sky anche sotto canestro. Dopo l’Europeo femminile, ecco la FIBA Basketball World Cup, al via in Cina. Fino al 15 settembre, su Sky – in Italia tv ufficiale del Mondiale maschile di basket per nazioni - 34 partite in onda, per un totale di circa 100 ore live. I 1<img style="float: right; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Corsport : Icardi vuole ricattare l’Inter - ma la società ha i video di Tutti gli allenamenti : Icardi fa causa all’Inter, scrive il Corriere dello Sport, ma questo oramai già si sapeva, quello che resta oscuro è il perché di questa mossa dell’attaccante argentino che il quotidiano sportivo motiva con un gioco di scacchi. Il pensiero che Mauro potesse fare causa alla società nerazzurra era nell’aria, ma tutto a bocce ferme e mercato chiuso, il fatto che invece si sia mosso a due giorni dalla chiusura del mercato, lascia ...

Napoli - Canadair guasto atterra in emergenza a Capodichino : bloccati Tutti i decolli e gli atterraggi : atterraggio d'emergenza, questa sera a Capodichino, per un Canadair che alle 19,57 ha segnalato un guasto strutturale alla torre di controllo. E' immediatamente scattato il piano...

Alessandra Mastronardi conquista Tutti Venezia. Ma questa volta il dettaglio non passa inosservato : L’attrice napoletana riesce a mettere in ombra star internazionali e stupende come Kristen Stewart e Scarlett Johansson. E si aggiudica lo scettro della più chic, battendo perfino la splendida Monica Bellucci. È stata Alessandra Mastronardi, la madrina della Mostra del Cinema di Venezia 76, a dare il via ufficiale al red carpet nella giornata inaugurale. Toccherà alla 33enne attrice condurre tra meno di un’ora la cerimonia di apertura. Sul red ...

Da Valerio Scanu a Giordana Angi e Alessio Bernabei - Tutti gli ospiti di Buon Compleanno Mimì a Milano il 21 settembre : Sono ufficiali gli ospiti di Buon Compleanno Mimì a Milano. L'occasione si presenterà il prossimo 21 settembre, nel giorno successivo a quello che avrebbe dovuto essere il 71° Compleanno di Mia Martini. A partecipare alla serata, che si terrà al Teatro Nuovo di Milano con la conduzione di Luisa Corna, saranno alcuni artisti italiani pronti a cantare Mimì e ricordarne il talento leggendario, messo in ombra dall'ignoranza di pochi minus ...

Lazio-Roma - definite le misure di sicurezza per il derby : Tutti i dettagli : Si avvicina il derby di mercato tra Lazio e Roma, partita che non ha bisogno di presentazioni. Nel frattempo nelle ultime ore in Questurasi è concluso il Tavolo Tecnico nel quale sono state definite le misure di sicurezza, l’apertura dei cancelli avverrà alle ore 15.30 con possibilità di anticipo alle ore 15, previste aree di parcheggio delocalizzate: per i tifosi della Lazio in Viale XXVII Olimpiade e a Tor di Quinto, mentre per ...

Candice Swanepoel sbarca a Venezia e rompe Tutti gli schemi sul red carpet : Per stupire a Venezia non basta esagerare. Non è sempre l’abito più luccicante, il più maestoso, il più stravagante ad attirare l’attenzione alla Mostra del Cinema, ma anche quello più “fuori luogo”. Lo sa bene l’angelo di Victoria’s Secret Candice Swanepoel che ha sfilato sul red carpet con un outfit fuori dagli schemi, firmato dalla casa di moda italiana Etro. La ...

In arrivo 1514 assunzioni per INAIL - Ministero del Lavoro e INL : Tutti i dettagli sul concorso : La Commissione per la Riqualificazione della Pubblica Amministrazione (RIPAM) ha indetto un concorso pubblico volto all'assunzione di 1514 risorse che saranno ripartite tra Ministero del Lavoro, INAIL e INL. Tra i requisiti indispensabili per partecipare alle selezioni c'è quello di essere laureati.Continua a leggere

Probabili formazioni Serie B - Tutti gli schieramenti della seconda giornata : Djordjevic titolare : Probabili formazioni Serie B – Torna in campo la Serie B. Si gioca il secondo turno del campionato cadetto. Ad aprire sarà Chievo-Empoli, sei partite in programma sabato, 3 domenica. Interessanti gli scontri tra Pescara e Pordenone e tra Spezia e Crotone. Tutte le Probabili formazioni della seconda giornata. Probabili formazioni Serie B CHIEVO-EMPOLI Chievo (4-3-1-2): Semper; Bertagnolo, Leverbe, Rigione, Brivio; Vignato, Esposito, ...

Crisi di Governo - consultazioni di Conte in diretta tv : Tutti gli speciali del 30 agosto 2019 : Ricevuto l'incarico, accettato con riserva, di formare il nuovo Governo, Giuseppe Conte ha dato inizio alle sue consultazioni per registrare appoggi e opposizioni, seguito da alcuni Tg in edizione speciale lanciati nel corso del pomeriggio di ieri. In vista di una seconda giornata più densa, con il Premier Incaricato che incontrerà la delegazione della Lega, ma senza Salvini, le tv allestiscono nuove dirette per coprire quella che può ...

US Open 2019 - Tutti gli italiani in campo oggi (30 agosto). Orari - programma - tv e streaming : Nella quinta giornata degli US Open 2019 un solo italiano sarà di scena sui campi di Flushing Meadows: Paolo Lorenzi. Il senese, entrato in tabellone come lucky loser, è riuscito a issarsi, per la terza volta in carriera e a quasi 38 anni, ai sedicesimi degli US Open, torneo nel quale ha raggiunto gli ottavi di finale nel 2017. Per ripetere quel risultato gli servirà un mezzo miracolo, dal momento che, dopo aver battuto l’americano Zachary ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 30 agosto. Tutti gli italiani in gara : Proseguiranno oggi, venerdì 30 agosto, i Mondiali di Canottaggio: a Linz, in Austria, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche, per i primi 118 (59 per genere) pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di passare per le regate di qualificazione olimpica in programma nel 2020. Per quanto riguarda le specialità olimpiche oggi saranno in acqua sette equipaggi azzurri, sei nei quarti ed uno ...