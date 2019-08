Tumore | la ricerca che può cambiare tutto | le cellule cancerose esposte all' assenza di

Morta Nadia Toffa - oncologa : “Su quel tipo di Tumore la ricerca sta lavorando molto” : “ Nadia Toffa ha avuto un tipo di tumore per il quale la ricerca sta lavorando molto a livello internazionale, ma anche in Italia“: lo ha dichiarato all’AGI Stefania Gori, presidente degli oncologi dell’Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica, riferendosi alla malattia della conduttrice de “Le Iene”, Morta oggi a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. “Su alcune forme tumorali ...

"Nadia Toffa ha avuto un tipo di Tumore per il quale la ricerca sta lavorando molto" : “Nadia Toffa ha avuto un tipo di tumore per il quale la ricerca sta lavorando molto a livello internazionale, ma anche in Italia”. Lo afferma Stefania Gori, presidente degli oncologi dell’Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica, interpellata dall’Agi sulla malattia della storica conduttrice delle Iene, deceduta a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.“Su alcune forme tumorali dobbiamo ...