Tragico schianto mentre tornano a casa per il fine settimana | un operaio morto e 5 feriti

Lutto a Jesolo - Tragico schianto in scooter : muore l’imprenditore Cesare Martellozzo : In un primo momento sembrava non avesse riportato ferite gravi, dopo lo schianto in motorino era rimasto vigile per tutto il tempo dell'arrivo dell'ambulanza e del trasporto al pronto soccorso ma durante gli accertamenti in ospedale le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e per lui non c'è stato nulla da fare. Così è morto nelle scorse ore Cesare Martellozzo, 48enne noto commerciante e imprenditore di Jesolo, nel veneziano, dove era ...

Tragico schianto in volo tra elicottero e aereo a Maiorca : almeno 5 morti : L'incidente è avvenuto nei cieli del comune di Inca. I due velivoli si sono scontrati in volo, schiantandosi nei pressi di una fattoria, innescando anche un incendio. Tra le vittime anche un minore: tre erano occupanti dell'aereo e due dell'elicottero. Sulle cause dell'accaduto indaga ora la polizia locale.Continua a leggere

Tragico schianto in Calabria - motociclista contro auto : è grave : Un Tragico schianto è avvenuto poco fa in Calabria: un motociclista è rimasto ferito in modo grave. Le prime notizie che giungono sono ancora molto frammentarie, ma sembrerebbe che l'uomo si sia andato a scontrare contro un fuoristrada dove vi erano tre persone a bordo. L'uomo, a causa del violento impatto, ha riportato dei seri traumi e per questo motivo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Gli occupanti del fuoristrada invece sono stati ...

Tragico schianto in motorino a Palermo - Dylan muore 24 ore dopo il cugino : Non ce l'ha fatta Dylan Greco il ragazzo di 26 anni rimasto coinvolto nel Tragico schianto in motorino in via dei Mille a Palermo in cui aveva perso la vita il cugino, il 28enne Gianluca Montesano. A 24 ore di distanza dal Tragico incidente stradale, si è spento anche il cuore di Dylan che era ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Civico del capoluogo siciliano. Il Tragico impatto era avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 agosto ...

Cesenatico - Tragico schianto in motorino : Ledio muore a 19 anni mentre va al lavoro : Era uscito di casa in mattinata e di stava recando al lavoro in motorino così come faceva tutti i giorni da qualche tempo ma un tragico destino ha voluto che non arrivasse mai più a destinazione fermandolo per sempre su un pezzo di asfalto. Il 19enne Ledio Cerriku è morto tragicamente lunedì mattina a seguito di un drammatico incidente stradale a Cesenatico, sulla riviera Romagnola. Il dramma si è consumato intorno alle 9.30, quando il giovane, ...

Tragico schianto in scooter - addio a una promessa del calcio : Pietro muore a 15 anni : L'incidente stradale a Praiano, in Costiera Amalfitana. Pietro Villani era un promettente portiere. Altro grave incidente...

Tragico schianto in autostrada : due morti e tre feriti sulla A14 : L'incidente mortale nelle prime ore di sabato sulla autostrada Bologna-Taranto, nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena...

Piazza Armerina - Tragico schianto : Mario muore mentre va a lavoro - quattro persone ferite : Un morto e 4 feriti, tra cui un vigile del fuoco. Questo il bilancio di un incidente stradale, uno scontro fra due auto, avvenuti stamani nella strada provinciale tra Piazza Armerina ed Enna. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima (Mario Falcone) avrebbe invaso la carreggiata opposta dove stava transitando una Golf Volkswagen bianca con a bordo tre giovani.Continua a leggere

Cuneo - Tragico schianto in moto contro un’auto : Emanuel muore a 33 anni - grave una 25enne : Il centauro Emanuel Taliente Para è morto dopo una disperata corsa in ospedale in elisoccorso al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino. Ancora ricoverata in gravi condizioni la ragazza di 25 anni che era in sella con lui in moto. I due si sono scontrati con un'auto i cui occupanti sono rimasti feriti in maniera leggera.Continua a leggere

Friuli-Venezia Giulia - Tragico schianto a Majano - ristoratore muore a pochi metri dal suo locale : La vittima dello schianto mortale è Luigino De Monte, 64enne ristoratore che si stava recando presso il suo locale la volante di un'auto. L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muretto di cemento a bordo strada. Si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altre vetture.Continua a leggere

Tragico schianto in strada a Cervia - Christiano investito e ucciso sulla sua moto a 17 anni : Il giovane Christiano Rigoni avrebbe festeggiato il suo ultimo compleanno da minorenne tra pochi giorni, ad agosto. Un'auto guidata da un ventenne che viaggiava nello stesso senso di marcia lo ha travolto mentre era in sella alla sua moto senza lasciargli scampo. La tragedia nel territorio del comune di Montaletto.Continua a leggere

L'Aquila - Tragico schianto con l'auto di servizio : muore guardia giurata 22enne : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 2:00, sulla statale 652, nel territorio di Castel di Sangro, in provincia delL'Aquila. Secondo quanto riporta la stampa locale, il giovane Enzo Casaburi, un 22enne di professione guardia giurata, si è schiantato con la sua auto di servizio contro un guard rail. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morto praticamente sul colpo. La barriera ...

Enzo muore a 23 anni! Castel di Sangro - Tragico schianto contro guardrail durante lavoro : Come faceva tutti i giorni, era impegnato nel suo lavoro come guardia giurata e si muoveva da un negozio all'altro per controllare la situazione quando la sua vettura ha sbandato schiantandosi violentemente contro un guardrail senza dargli scampo. Così nelle scorse ore è morto tragicamente Enzo Casaburi, giovane ventitreenne alle dipendenze dell’istituto di vigilanza armata Ivri di Campobasso. Il ragazzo era al volante dell'auto aziendale ...

Tragico schianto in moto contro una Panda - Alex Franzè muore a 27 anni : Nulla da fare per il giovane. Originario di Reggio Calabria, da anni viveva a Polaveno (Brescia): è lui la vittima...