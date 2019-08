Tortura il gatto per vendicarsi della ex | denunciato operaio romeno

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Gabriele Laganà Percompagna che lo aveva lascito, l’uomo ha chiuso ilin un trolley riempito di letame e lo ha appeso ad un cancello sotto al sole Ha volutocompagna che lo aveva lasciato colpendola nell’unico affetto che, forse, le era rimasta: il. Il povero animale, vittima innocentefollia umana, è statoto da unda undi 46 anni, incensurato, che ha sfogato nel modo più brutale possibile la rabbia che covava in corpo. La triste e sconcertante storia è avvenuta a Spilimbergo, in provincia di Pordenone. Lo straniero, Leonut H., non gradiva la presenza delsua ex nella casa dove vivevano primafinerelazione. Per questo, in un impeto di follia, ha preso di forza la bestiola e l’ha chiusa in un trolley riempito di letame. Giusto per essere sicuro che l’animale non si ...

