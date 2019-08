Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) In un mondo in cui i supereroi sono a tutti gli effetti delle celebrità, nonché dei brand ambitissimi da multinazionali senza scrupoli, succede che i loro vasti e terribili poteri vengano usati a discrezione delle loro personalità volatili e capricciose.questi individui decidono di interferire con le vite delle persone qualunque, così come con gli equilibri tra le potenze internazionali, quali sono le contromisure a cui il resto dell’umanità consapevole può ricorrere? È questa la domanda che si pone The, ladi Amazon Prime tratta daldi Garth Ennis (autore anche di The Preacher e di importanti cicli narrativi di Ghost Rider e The Punisher) e Darick Robertson, pubblicato da Dynamite Enternainment dal 2006 al 2010. Quelera una gigantesca e violenta parodia del genere supereroistico, e ne decostruiva i canoni con toni spregiudicati e spesso grotteschi, ...

ilfattoblog : The Boys, quando la serie tv critica l’America di Trump (e supera il fumetto) - Cascavel47 : The Boys, quando la serie tv critica l’America di Trump (e supera il fumetto) - Noovyis : (The Boys, quando la serie tv critica l’America di Trump (e supera il fumetto)) Playhitmusic - -