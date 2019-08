Texas | sparatoria sulla folla | 5 morti e 20 feriti | ucciso il killer

Texas - sparatoria a caso sulla folla : 5 morti e 20 feriti - ucciso il killer : sparatoria in Texas. Un agente e alcuni passanti sono stati colpiti a caso, a Odessa e Midland, due città distanti una trentina di chilometri. I colpi provenivano da un veicolo in movimento....

Sparatoria sulla folla in Texas - almeno due morti e 30 feriti. Killer in fuga : Gli aggressori hanno sparato a caso sulla folla da un veicolo rubato. Due gli assalti in distinte città distanti tra loro una trentina di chilometri. Trump messo al corrente della situazione

Sparatoria Texas - ucciso sospetto autore : 0.44 La polizia di Odessa in Texas ha riferito che un sospetto in fuga dopo aver sparato sui passanti, è stato ucciso e che non ci sono altre persone ricercate. Lo riferisce la Cnn. Intanto il bilancio della Sparatoria in Texas fra le cittadine di Odessa e Midland è di due morti e 20 feriti,secondo quanto riferito da Jerry Morales sindaco di Midland,

Sparatoria sulla folla in Texas - almeno due morti e 30 feriti. I killer sono in fuga : Gli aggressori hanno sparato a caso sulla folla da un veicolo rubato. Due gli assalti in distinte città distanti tra loro una trentina di chilometri. Trump messo al corrente della situazione

Texas - sparatoria a caso sulla folla : almeno due morti e 20 feriti : sparatoria in Texas. almeno due o tre uomini hanno colpito un agente e preso di mira i passanti a caso, a Odessa e Midland, due città distanti una trentina di chilometri sparando a caso da un...

Sparatoria in Texas - terrore in autostrada : almeno due morti e 20 feriti : Sparatoria in Texas. almeno due o tre uomini stanno sparando a caso da un veicolo in movimento nell'area di Odessa, in Texas. Lo riportano i media americani. Il New York Times citando Jerry...

Sparatoria in Texas - terrore in autostrada : almeno due morti : Sparatoria in Texas. almeno due o tre uomini stanno sparando a caso da un veicolo in movimento nell'area di Odessa, in Texas. Lo riportano i media americani. Il New York Times citando Jerry...

Usa - sparatoria in un centro commerciale in Texas : sarebbero almeno 20 i morti : Un terribile fatto di cronaca si è verificato ieri, sabato mattina 3 agosto, al El Paso, in Texas, negli Stati Uniti. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, un uomo poco più che 20enne, Patrick Crusius, originario di una cittadina vicino Dallas, ha aperto il fuoco all'interno del centro commerciale 'Cielo Vista', uno dei più frequentati della zona, anche perché all'interno ospita un supermercato della celebre catena Walmart. Il ...

Sparatoria in supermercato a El Paso in Texas : 19 morti - 4 sono bambini e 40 feriti. Preso il killer : ha 21 anni Video : Eì' di 19 morti e 40 feriti il bilancio della Sparatoria all'interno del supermercato Walmart nel centro commerciale di El Paso in Texas. Lo riferisce il capo della polizia. Il...

Sparatoria in supermercato a El Paso in Texas : 19 morti - 4 sono bambini e 40 feriti. Preso il killer : ha 21 anni Video : Eì' di 19 morti e 40 feriti il bilancio della Sparatoria all'interno del supermercato Walmart nel centro commerciale di El Paso in Texas. Lo riferisce il capo della polizia. Il...

Texas - sparatoria al centro commerciale : almeno 18 morti - anche molti bambini. Fermato un 21enne. Il video in diretta : sparatoria in un supermercato di El Paso, in Texas. Secondo fonti di polizia citate dall'emittente Ktsm, affiliata della Nbc, sarebbero 18 i morti vittime della sparatoria, tra questi molti...

Sparatoria in supermercato a El Paso in Texas : almeno 18 morti - 4 sono bambini. Preso il killer : ha 21 anni Video : sono molte le persone rimaste colpite nella Sparatoria all'interno del supermercato Walmart nel centro commerciale di El Paso in Texas. Lo riferisce la tv Ktsm. Patrick Crusius, di...

Sparatoria in Texas : almeno 18 morti - tra le vittime anche dei bambini : Ancora una Sparatoria, ancora in America. È successo in un affollato supermercato della catena Walmart di El Paso, Texas: il bilancio è di almeno 18 morti e diversi feriti. Ad agire sarebbe stato un solo killer, Patrick Crusius, di El Paso, un ragazzo bianco, di ventun anni. Ancora non si sa il movente, ma di certo ha scatenato il panico tra le migliaia di clienti che si trovavano nei negozi e nei ristoranti del centro commerciale. La polizia è ...

Trump : "Sparatoria Texas - terribile" : 22.32 "Terribile sparatoria a El Paso, Texas. Le notizie sono molto brutte, molte vittime. Stiamo lavorando con le autorità statali e locali e con le forze dell'ordine. Ho parlato con il governatore promettendo il totale sostegno del governo federale. Dio sia con tutti voi!". Queste sono parole scritte sul web dal presidente americano Donald Trump commentando la sparatoria in un centro commerciale dove almeno 22 persone sono state uccise, tra ...